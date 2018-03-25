بالصور..هذا هو الشخص الذي أثار جدالا واسعا وسخرية بين الجمهور بسبب تمثال الناصيري ﻿

خلق منخرط تدخل خلال الجمع العام للوداد جدلا واسعا وسخرية في أوساط الجمهور بسبب مطالبته بإحداث تمثال للرئيس سعيد الناصيري.

" شوف سبور"

خلق منخرط تدخل خلال الجمع العام للوداد جدلا واسعا وسخرية في أوساط الجمهور بسبب مطالبته بإحداث تمثال للرئيس سعيد الناصيري.

وتوصلت "شوف تيفي" بصور للمنخرط المذكور وهو بجانب لافتات لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدار البيضاء سطات، الذي ينتمي له أيضا سعيد الناصيري.

وأوضحت الصور نفسها أن الشخص الذي استفسر الوداديون عن هويته يسمى "عبد الإله فاضيلي" وسبق له أن ترشح بإسم حزب "التراكتور" بمنطقة درب السلطان الفداء.

وفي السياق نفسه، كشف مصدر مطلع أن المنخرط الذي أثار جدلا واسعا وسخرية وسط جمهور الوداد في الفيسبوك، انخرط في النادي في فترة رئاسة سعيد الناصيري وهو غير معروف في الأوساط الودادية.





