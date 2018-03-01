استنكار واحتجاج شديدين بسبب إعدام أقدم شجرة معمرة في مكناس ﻿

على بعد أمتار قليلة من القصر البلدي ووسط المدينة الجديدة مكناس، وفي تحد سافر لكل القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أقدم صاحب محل باقتلاع شجرة معمرة يفوق عمرها 100 سنة، فقط لاستغلال رصيف الملك

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

على بعد أمتار قليلة من القصر البلدي ووسط المدينة الجديدة مكناس، وفي تحد سافر لكل القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أقدم صاحب محل باقتلاع شجرة معمرة يفوق عمرها 100 سنة، فقط لاستغلال رصيف الملك العمومي والمساحة التي كانت تحتلها الشجرة، دون أن يأبه لأي شرطة إدارية أو سلطات محلية.

وفور وقوع هاته الجريمة البيئية اتصل عدد من الفاعلين السياسيين والجمعويين برئيس المجلس البلدي عبد الله بوانو لاستفساره في الموضوع، وتركوا له رسائل نصية على الخاص، دون أن يتمكنوا من الوصول إلى المعلومة ومعرفة الجواب.