 ترشح المغرب لتنظيم مونديال 2026.. على ما يبدو لم يرق بعض المسؤولين السعوديين ﻿
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ترشح المغرب لتنظيم مونديال 2026.. على ما يبدو لم يرق بعض المسؤولين السعوديين

بتاريــخ : 25 مارس 2018 / 21:30 ترشح المغرب لتنظيم مونديال 2026.. على ما يبدو لم يرق بعض المسؤولين السعوديين | سبور
ترشح المغرب لتنظيم مونديال 2026.. على ما يبدو لم يرق بعض المسؤولين السعوديين
عبر بندر ابن سلطان رئيس المخابرات السعودية السابق عبر تدوينة بحسابه على موقع تويتر '' أن السعودية القديمة التي كانت تجامل على حساب مصالحها انتهت، والقاعدة الجديدة هي السعودية أولا، وخسران من

شوف تيفي

عبر بندر ابن سلطان رئيس المخابرات السعودية السابق عبر تدوينة بحسابه على موقع تويتر " أن السعودية القديمة التي كانت تجامل على حساب مصالحها انتهت، والقاعدة الجديدة هي السعودية أولا، وخسران من يعاديها" منصفا بقوله هذا ما صرح به ابن جلدته تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، وعلى ما يبدو فترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم لسنة 2026 أيقظ الأزمة الصامتة بين البلدين.

وبحسب ما أوردته جريدة المساء الصادرة غدا الإثنين 26 مارس أنه رغم تطمينات السفير السعودي بالمغرب من كون العلاقة بين البلدين مستقرة وجيدة، فقد أضاف بندر بن سلطان "بعض العرب استفزهم قول تركي آل الشيخ .. إن مصلحة السعودية أولا، وأثناء هجومهم عليه ذكروا أن مصلحة بلدانهم أهم .. ما يعني حلال لهم وحرام علينا

 

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المغرب شوف تيفي ترشح المغرب لتنظيم مونديال 2026 لم يرق بعض المسؤولين السعوديين

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