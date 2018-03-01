مناهضو التطبيع يشيدون برفض القضاء المغربي الاعتراف بعقد زواج أبرم بإسرائيل ﻿

بعد أيام من كشف ''شوف تيفي'' عن رفض القضاء المغربي الاعتراف بعقد زواج أبرم بإسرائيل، سجلت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بارتياح بالغ واعتزاز كبير الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية

"شوف تيفي"

بعد أيام من كشف "شوف تيفي" عن رفض القضاء المغربي الاعتراف بعقد زواج أبرم بإسرائيل، سجلت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بارتياح بالغ واعتزاز كبير الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية (قسم قضاء الأسرة تحت عدد 1181) في مدينة فاس، معبرة عن إشادتها بالموقف القضائي رفض التذييل الذي يعطي الصبغة التنفيذية لعقد زواج أبرم في إسرائيل، حيث عللت المحكمة أن العقد المراد تذييله أُبرم أمام السلطات الإدارية "الإسرائيلية"، التي لا تعتبر ذات سيادة شرعية في إبرام مثل تلك العقود على المغاربة المسلمين وفق منظور النظام العام المغربي.

وحسب موقع صحيفة "القدس العربي" فقد أكد بلاغ مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين "إن الحكم ينتصر كذلك للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية التي تتنافى مع الاحتلال والغصب ولا تزكي قيام كيان على أنقاض الحقوق الوطنية الثابتة لأصحاب الأرض الشرعيين، كما أن الحكم المذكور يسير في اتجاه رفض التطبيع مع الكيان المحتل".

وأشار الموقع أن بلاغ مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، أشار إلى أن "اجتهاد المحكمة الابتدائية في مدينة فاس، يعتبر نموذجا يحتدى به في عدم الاعتراف بما يصدر عن سلطات كيان إرهابي محتل"، وعبر عن أمله في "ملاحقة القضاء المغربي مجرمي الحرب الصهاينة المتورطين في جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية إذا وطأت أقدامهم أرض المغرب ولو كانوا ينحدرون من أصل مغربي ما دام أنهم اختاروا الهجرة والتجند في كيان عدو وذي طبيعة إجرامية".





