مثير وبالفيديو..صحاب شرع اليد حصلو شاب مع صاحبتو في منزل..وها شنو دارو ليهم ﻿

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نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو، يظهر معاقبة شاب وفتاة في إندونيسيا بسبب جلوسهما معا في أحد المنازل دون زواج.

"شوف تيفي"

 

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو، يظهر معاقبة شاب وفتاة في إندونيسيا بسبب جلوسهما معا في أحد المنازل دون زواج.

وحسب وكالة "سبوتينك" الروسية فقد قام بتصوير الفيديو العديد من رجال القرية، بهواتفهم المحمولة، وفي بداية المقطع ظهر شاب يجلس أمام فتحة للصرف الصحي برأس منحنية، وبجانبه فتاة شابة ترتدي الحجاب وتقبض على حقيبة صغيرة وردية اللون، وسكب رجل دلوا ممتلئا بمياه المجرى المائي فوق رأس الفتاة أولا، ثم فوق رأس الشاب.

وأشارت الوكالة الروسية نقلا عن شبكة "فرانس 24"، إلى أن قانون القرية التابعة لمنطقة إنجين جايا، في شمال جزيرة سومطرة، تطبق القوانين التي تمنع الخلوة بين الرجال والنساء.



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