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هاذشي خطير بزاف وكنشوفوه غير في الأفلام: عصابة كتزعمها فتاتان في كازا كتقوم بالاعتداء على الضحايا مقابل المال والقضية فيها الفرادة

بتاريــخ : 25 مارس 2018 / 20:24 هاذشي خطير بزاف وكنشوفوه غير في الأفلام: عصابة كتزعمها فتاتان في كازا كتقوم بالاعتداء على الضحايا مقابل المال والقضية فيها الفرادة | حوادث و حقوق
هاذشي خطير بزاف وكنشوفوه غير في الأفلام: عصابة كتزعمها فتاتان في كازا كتقوم بالاعتداء على الضحايا مقابل المال والقضية فيها الفرادة
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بالدار البيضاء، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، من توقيف تسعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات وارتكاب

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بالدار البيضاء، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، من توقيف تسعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات وارتكاب اعتداءات جسدية عنيفة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه ''جرى توقيف المشتبه فيهم، ومن بينهم شخصان من ذوي السوابق القضائية العديدة وفتاتان، بعدما أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة تورطهم في ترويج المواد المخدرة بمختلف أنواعها وارتكابهم لاعتداءات جسدية بمقابل مادي بناء على طلب وتحريض من أشخاص آخرين''.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن قد أسفرت عن حجز مبلغ 374.700 درهم من متحصلات العمليات الإجرامية، بالإضافة إلى 50 غراما من مخدر الكوكايين وكميات من مخدر الشيرا والأقراص الطبية المخدرة، فضلا عن حجز أصفاد مهربة من الخارج وعصي كهربائية صاعقة وخمسة أسلحة بيضاء عبارة عن سيوف ومسدسين بلاستيكيين، وكذا سيارتين خفيفتين.

وقد تم وضع الموقوفين التسعة رهن تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما لا زالت التحريات جارية لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

 

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