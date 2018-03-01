عاجل ... الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يدعم ملف المغرب لتنظيم مونديال 2026 ﻿

استقبل، جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ، محمد الحمزاوي سفير المملكة المغربية في فلسطين بمقر المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مدينة رام الله.

"شوف سبور " عبدالغفور ضرار

استقبل، جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ، محمد الحمزاوي سفير المملكة المغربية في فلسطين بمقر المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مدينة رام الله.

وجرى خلال اللقاء الحديث عن استضافة المملكة المغرية لمونديال كأس العالم 2026 والتحضيرات الجارية لاستضافة هذا الحدث الكبير.



من جانبه رحب الرجوب بسفير المغرب الحمزاوي موجها التحية للملك محمد السادس والشعب المغربي و مشيدا بالعلاقات التاريخية بين الشعبين.

كما أكد الرجوب على أن كافة أفراد الأسرة الرياضية الفلسطينية هم جنود متطوعون لخدمة المغرب لاستضافة المونديال عام 2026، في سبيل العمل على إنجاح هذا الحدث الكبير.

وعبر السفير الحمزاوي عن شكره للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مؤكدا دعم الملك محمد السادس لحقوق الشعب الفلسطيني في نيل الحرية والاستقلال إضافة إلى التأكيد على دعم المملكة المغربية لحق ممارسة الرياضة وتطويرها في فلسطين دون معيقات.



