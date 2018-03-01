ســــابقة..المغرب نحو إقرار قانون جديد لتنظيم التمويل عبر الإنترنت ﻿

في سابقة من نوعها تعمل الحكومة المغربية على قانون جديد ينظم جمع التمويل للمشاريع عبر الإنترنت، وسوف يعمل المشروع بعد إقراره على وضع حد للمبالغ المسموح بجمعها وطرق مراقبة من يقف وراء هذه المنصات

"شوف تيفي"

في سابقة من نوعها تعمل الحكومة المغربية على قانون جديد ينظم جمع التمويل للمشاريع عبر الإنترنت، وسوف يعمل المشروع بعد إقراره على وضع حد للمبالغ المسموح بجمعها وطرق مراقبة من يقف وراء هذه المنصات ومحاسبتها، وتحديد شروط ومعايير الترخيص لها.

وبموجب القانون الجديد، ستعامل المنصات كشركات، وسينظم القانون كل ما يتعلق بالتأسيس ومزاولة المهام، وسوف تكون المنصات مطالبة بإعداد تقارير حول تعاملاتها وإعلاناتها، وسيضع القانون سقفاً لتمويل شخص ذاتي لا يتجاوز 250 ألف درهم (حوالي 27.2 ألف دولار)، على ألا تتجاوز المساهمات في عمليات التمويل التعاوني خلال السنة لكل شخص ذاتي مبلغ 500 ألف درهم ، حسب ما أورده موقع "العربي الجديد".

وفي هذا السياق يعتمد الشباب حول العالم على تمويل مشاريعهم عبر الإنترنت من خلال استخدام منصات تمويل تعاوني، مهمتها عرض المشروع وأهميته وقدراته على مساعدة الناس وجلب الأرباح، ويمكن عبر المنصة تقديم المال تحت مراقبة إدارة الموقع لضمان الشفافية.

هــذا وتتعدل المنصات العالمية لجمع التمويل للمشاريع أو لأعمال الخير، وعلى رأسها Indiegogo وKickstarter وGoFundMe، كما نجحت الدول العربية في إطلاق منصات منافسة للنسخ العالمية، ومن أشهرها zoomaal وbassita.