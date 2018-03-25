بالصورة.. صاحبة الرسالة المثيرة لمحمد صلاح تلتقي بنجم المنتخب المصري ﻿

تناقلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك''، اليوم الأحد، صورة للمشجعة المصرية التي اشتهرت برسالتها المثيرة لنجم فريق ليفيربول خلال المباراة الودية أمام منتخب البرتغال استعدادا لكأس العالم 2018.

" شوف سبور"

تناقلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، اليوم الأحد، صورة للمشجعة المصرية التي اشتهرت برسالتها المثيرة لنجم فريق ليفيربول خلال المباراة الودية أمام منتخب البرتغال استعدادا لكأس العالم 2018.

ونشرت الجماهير المتتبعة والمحبة لأخبار النجم المصري، صورة المشجعة رفقة اللاعب محمد صلاح بعد نهاية اللقاء، معبرين عن إعجابهم بتمسكها بالالتقاء به وأخذ صورة تذكارية مع لاعب ليفيربول، بعدما طالبته في رسالة من المدرجات بأن يتزوجها لممارسة هوايتها المفضلة "كرة القدم".

ومعلوم أن المباراة الودية بين المنتخب المصري والبرتغالي أنتهت بفوز أصدقاء كريستيانو رونالدو بهدفين مقابل هدف واحد.



