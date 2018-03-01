روسيا تدعم ملف ترشح المغرب لاحتضان مونديال 2026 ﻿

قال فاليري فوروبييف، سفير روسيا في المغرب، إن بلاده ستدعم المغرب من أجل احتضان كأس العالم لكرة القدم 2026، وذلك بالنظر إلى العلاقات القوية التي تربط البلدين سواء على المستوى الثقافي أو الاقتصادي ،

"شوف سبور"

قال فاليري فوروبييف، سفير روسيا في المغرب، إن بلاده ستدعم المغرب من أجل احتضان كأس العالم لكرة القدم 2026، وذلك بالنظر إلى العلاقات القوية التي تربط البلدين سواء على المستوى الثقافي أو الاقتصادي ، وكذا بحكم أن علاقة روسيا و الولايات المتحدة متوترة للغاية.

وأوضح فوروبييف في تصريح لصحيفة "أخبار اليوم" في عدد يوم غد الاثنين، أن المغرب هو المرشح الأكبر للظفر بتنظيم هذه التظاهرة.

وتابع سفير روسيا في المغرب أن "هناك العديد من العوامل التي تؤهل المغرب لاستضافة هذا المونديال خاصة أن كرة القدم تعتبر هي الرياضة الشعبية الأولى في البلاد، عكس الولايات المتحدة التي تعتبر بلاد كرة السلة و ليست بلاد كرة القدم.