عاجل.. هذا هو مصير الوحش الآدمي اللي غتاصب بنتو عندها 7 سنوات وافتض بكارتها بصبعو ببرشيد ﻿

في جديد واقعة فض زوج لبكارة طفلته ببرشيد والتي كشفت ''شوف تيفي'' في خبر حصري لها عن المعطيات الأولى الخاصة بها، أحالت عناصر الشرطة القضائية بأمن برشيد، يومه الأحد، هذا الشخص، على المحكمة، بعدما أنهت

"شوف تيفي"

في جديد واقعة فض زوج لبكارة طفلته ببرشيد والتي كشفت "شوف تيفي" في خبر حصري لها عن المعطيات الأولى الخاصة بها، أحالت عناصر الشرطة القضائية بأمن برشيد، يومه الأحد، هذا الشخص، على المحكمة، بعدما أنهت تحرياتها في الموضوع منذ الجمعة الماضي، وذلك حسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الاثنين.

وكما أكدت "شوف تيفي" قبل يومين، فقد أشارت يومية الصباح إلى أن عناصر الشرطة القضائية، توصلت الجمعة الماضي بشكاية من زوجة المشتبه به، تؤكد فيها تعرض ابنتها لعملية افتضاض بكارتها من قبل والدها، وما زالت بقع دم شاهدة على أفعاله، ما دفع عناصر الأمن إلى الانتقال إلى منزل المشتكى به بالحي الحسني واصطحبته معها، وواجهته بأقوال زوجته التي أكدت أنها عاينت آثار بقع دم بمنزلها، واستفسرت بناتها الخمس عن مصدرها ما دفع واحدة تبلغ من العمر سبع سنوات إلى البوح بما جرى لها.



وكان مصدر مطلع قد كشف لـ "شوف تيفي"، أول أمس الجمعة، أن الزوج بطل هذه الفضيحة، ارتكب جريمته في حق فلذة كبده بعد أن رفضت زوجته ممارسة الجنس معه.