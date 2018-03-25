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دراسة صادمة : 57 في المائة من الشباب في المغرب كيمارسو الجنس في أوكار الدعارة وطالبات ومتزوجات كيخدمو عاملات جنس مقابل 200 درهم+صور

بتاريــخ : 25 مارس 2018 / 17:59 دراسة صادمة : 57 في المائة من الشباب في المغرب كيمارسو الجنس في أوكار الدعارة وطالبات ومتزوجات كيخدمو عاملات جنس مقابل 200 درهم+صور | مجتمع
دراسة صادمة : 57 في المائة من الشباب في المغرب كيمارسو الجنس في أوكار الدعارة وطالبات ومتزوجات كيخدمو عاملات جنس مقابل 200 درهم+صور
دراسة مثيرة، أعاد نشرها موقع ''الجزيرة.نت''، يومه الأحد، نقلا عن مجلة ''ليكونوميست'' المغربية، والتي كشفت عنها قبل سنوات، تشير إلى أن 55 في المائة من الشباب بالمغرب، لهم علاقة عاطفية، و32 في المائة ليست

"شوف تيفي"

دراسة مثيرة، أعاد نشرها موقع "الجزيرة.نت"، يومه الأحد، نقلا عن مجلة "ليكونوميست" المغربية، والتي كشفت عنها قبل سنوات، تشير إلى أن 55 في المائة من الشباب بالمغرب، لهم علاقة عاطفية، و32 في المائة ليست لهم علاقات عاطفية، و10 في المائة مرتبطون إما عن طريقة خطوبة أو زواج، و1 في المائة من الشباب يرجع السبب في عزوفه عن إقامة علاقة عاطفية إلى الخوف من الأسرة، بينما لا يرى العدد الكبير من الشباب أي حرج أو خوف من أسرهم فيما يخص إقامة علاقة عاطفية.

وأوضح موقع القناة القطرية أن 56 في المائة من الشباب القروي تجمعهم علاقات بالجنس الآخر، بشكل يفوق الشباب الحضري، إذ لا تتعدى النسبة 54 في المائة، و89 في المائة منهم يُقرّون بأنهم مارسوا أول علاقة جنسية ما بين 12 و19 سنة.

وأبرزت القناة القطرية أن دراسة علمية أعدتها وزارة الصحة بالمغرب في إطار البرنامج الوطني لمناهضة الإيدز، تشير أن 40 في المائة من الشباب المغربي يبحثون عن علاقات جنسية بعد استعمالهم للمخدرات والخمور، وكشفت معطيات الدراسة أن فئة الشباب هم الأكثر عرضة لمرض الإيدز، حيث إن 68 في المائة من المصابين هم شباب ما بين 15 و39 سنة، و 3 في المائة منهم تقل أعمارهم عن 15 سنة، وأن 39 في المائة منهم من النساء.

وأفادت الدراسة يضيف المصدر ذاته أن 32 في المائة من الشباب المستجوب سبق أن كانت لهم علاقات جنسية سابقة، فيما أكد 65 في المائة أن لهم علاقات جنسية مع عدة أشخاص، وأن 57 في المائة من الشباب يرتادون أوكار الدعارة و21 في المائة يستعملون العازل الطبي أثناء العلاقات الجنسية.

وأشار موقع القناة القطرية كذلك إلى أن نتائج وصلت إليها المنظمة الأفريقية لمكافحة الإيدز في المغرب حول "العمل الجنسي"، والتي شمل البحث فيها 500 امرأة تعملن في هذا الميدان، تؤكد أن 31,5 في المائة من العينة أميات، و21 في المائة لهن درجة جامعية، وأن 60 في المائة سبق لهن أن مارسن الجنس في سن مبكرة، و40 في المائة مطلقات، و4 في المائة متزوجات ويمارسن الجنس للحصول على المال وغياب الزوج

وفي دراسة أخرى، على عينة من مدينة تطوان، تبين للباحث السوسيولوجي أنطونيو مارتن أن 22 في المائة من العاملات في الدعارة هن من الشابات القاصرات وأن 16 في المائة منهن عذراوات، وهن طالبات وتلميذات لم يفقدن بكارتهن بعد، ويمارسن الجنس بطرق شاذة مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 100 و200 درهم.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجزيرة العلاقة العاطفية العلاقة الجنسية المخدرات الإيذز

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