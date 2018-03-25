بالصور.. حسنية أكادير يكرم الكوميدي نعوم المتوج بلقب ''ستاند آب'' ﻿

كرم المكتب المسير لفريق حسنية أكادير، اليوم الأحد، سفيان نعوم، المتوج بلقب ''ستاند آب'' لهذه السنة، بعد نهاية الشوط الأول من المقابلة التي تجمع بين فريق حسنية أكادير واتحاد طنجة بملعب أدرار برسم

'' شوف سبور''

كرم المكتب المسير لفريق حسنية أكادير، اليوم الأحد، سفيان نعوم، المتوج بلقب ''ستاند آب'' لهذه السنة، بعد نهاية الشوط الأول من المقابلة التي تجمع بين فريق حسنية أكادير واتحاد طنجة بملعب أدرار برسم الجولة 22 من منافسات البطولة الاحترافية.

وحسب مواقع محلية فإن لحبيب سدينو رئيس فريق الحسنية قدم تذكارا وباقة ورود وقميص النادي للفكاهي نعوم ابن منطقة أنزا، بعد المستوى الجيد الذي قدمه في البرنامج التلفزي لاكتشاف المواهب الشابة في صنف الفكاهة.

ومعلوم أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي هدف في كل شباك.





