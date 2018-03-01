تشافي هرنانديز سفيرا لكأس العالم 2022 ﻿

كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم 2022 في قطر، اليوم الأحد عن تعيين الإسباني تشافي هرنانديز المتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال 2010، كأول سفير لها.

" شوف سبور"

كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم 2022 في قطر، اليوم الأحد عن تعيين الإسباني تشافي هرنانديز المتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال 2010، كأول سفير لها.

وقالت اللجنة في بيان لها أن لاعب نادي السد القطري، والذي عمل كسفير لبرنامج "الجيل المبهر" التابع للجنة نفسها، سيواصل في إطار مهمته الجديدة "تعاونه مع برنامج الجيل المبهر وغيره من مشاريع الإرث في اللجنة العليا المعنية بضمان أن تترك البطولة الكروية المنتظرة عام 2022 إرثا دائما لدولة قطر والمنطقة والعالم".

ويرى تشافي وفق البلاغ، أن اللعبة قادرة على "إحداث تغييرات اجتماعية إيجابية في المجتمعات المحلية في قطر وجميع أنحاء المنطقة"، و"توحيد الشعوب، وتبديد الصور النمطية، وإلغاء المعوقات الاجتماعية".

ويدافع تشافي، النجم السابق لنادي برشلونة الإسباني، عن ألوان نادي السد القطري منذ العام 2015، وينتهي عقده معه في يونيو المقبل، ويتوقع أن يعلن من بعد ذلك اعتزاله كرة القدم.

وتابع قائلا : "اعتقد بأنه سيكون من الجيد أن أتولى تدريب المنتخب الوطني هنا"، مضيفا "سنرى.. أحتاج إلى الخبرة، إلى جهاز فني، أحتاج إلى كل شيء لكن على الأقل أنا على دراية باللاعب القطري وأعرف الأجواء هنا".