 تشافي هرنانديز سفيرا لكأس العالم 2022 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو هدف أولمبيك آسفي في مرمى الكوكب المراكشي | بووز

شاهد بالفيديو هدف أولمبيك آسفي في مرمى الكوكب المراكشي

دراسة صادمة : 57 في المائة من الشباب في المغرب كيمارسو الجنس في أوكار الدعارة وطالبات ومتزوجات كيخدمو عاملات جنس مقابل 200 درهم+صور | مجتمع

دراسة صادمة : 57 في المائة من الشباب في المغرب كيمارسو الجنس في أوكار الدعارة وطالبات ومتزوجات

بالصور.. حسنية أكادير يكرم الكوميدي نعوم المتوج بلقب ستاند آب | ثقافة و فنون

بالصور.. حسنية أكادير يكرم الكوميدي نعوم المتوج بلقب ''ستاند آب''

بالصور... السفير الفرنسي يسلم سميرة سعيد درع أيقونة الأناقة بالعالم العربي | ثقافة و فنون

بالصور... السفير الفرنسي يسلم سميرة سعيد درع ''أيقونة الأناقة'' بالعالم العربي

مؤسس موقع فيسبوك ينشر اعتذاره في تسع صحف بريطانية وأمريكية | نت 2.0

مؤسس موقع ''فيسبوك'' ينشر اعتذاره في تسع صحف بريطانية وأمريكية

شاهد بالفيديو ملخص وأهداف مباراة القمة بين حسنية أكادير وإتحاد طنجة 1-1 / جنون بادة | بووز

شاهد بالفيديو ملخص وأهداف مباراة القمة بين حسنية أكادير وإتحاد طنجة 1-1 / جنون بادة

بالصور.. عبد اللطيف وهبي يحتفل بزفاف كريمته فاتن بحضور وزراء وسياسيين ورجال أعمال .. وإلياس العماري أكبر الغائبين | بوليتيك

بالصور.. عبد اللطيف وهبي يحتفل بزفاف كريمته فاتن بحضور وزراء وسياسيين ورجال أعمال .. و''إلياس

شاهد بالفيديو هدف التعادل لفريق إتحاد طنجة في مرمى حسنية أكادير | بووز

شاهد بالفيديو هدف التعادل لفريق إتحاد طنجة في مرمى حسنية أكادير

عاجل..حاميها حراميها: هذا جديد عملية السطو على وكالة بنكية بخنيفرة وسرقة 10 مليون | حوادث و حقوق

عاجل..حاميها حراميها: هذا جديد عملية السطو على وكالة بنكية بخنيفرة وسرقة 10 مليون

كأس العالم عناد في الحلم... رغم أنف المشككين

تشافي هرنانديز سفيرا لكأس العالم 2022

بتاريــخ : 25 مارس 2018 / 17:47 تشافي هرنانديز سفيرا لكأس العالم 2022 | سبور
تشافي هرنانديز سفيرا لكأس العالم 2022
كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم 2022 في قطر، اليوم الأحد عن تعيين الإسباني تشافي هرنانديز المتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال 2010، كأول سفير لها.

" شوف سبور"

كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم 2022 في قطر، اليوم الأحد عن تعيين الإسباني تشافي هرنانديز المتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال 2010، كأول سفير لها.

وقالت اللجنة في بيان لها أن لاعب نادي السد القطري، والذي عمل كسفير لبرنامج "الجيل المبهر" التابع للجنة نفسها، سيواصل في إطار مهمته الجديدة "تعاونه مع برنامج الجيل المبهر وغيره من مشاريع الإرث في اللجنة العليا المعنية بضمان أن تترك البطولة الكروية المنتظرة عام 2022 إرثا دائما لدولة قطر والمنطقة والعالم".

ويرى تشافي وفق البلاغ، أن اللعبة قادرة على "إحداث تغييرات اجتماعية إيجابية في المجتمعات المحلية في قطر وجميع أنحاء المنطقة"، و"توحيد الشعوب، وتبديد الصور النمطية، وإلغاء المعوقات الاجتماعية".

ويدافع تشافي، النجم السابق لنادي برشلونة الإسباني، عن ألوان نادي السد القطري منذ العام 2015، وينتهي عقده معه في يونيو المقبل، ويتوقع أن يعلن من بعد ذلك اعتزاله كرة القدم.

وتابع قائلا : "اعتقد بأنه سيكون من الجيد أن أتولى تدريب المنتخب الوطني هنا"، مضيفا "سنرى.. أحتاج إلى الخبرة، إلى جهاز فني، أحتاج إلى كل شيء لكن على الأقل أنا على دراية باللاعب القطري وأعرف الأجواء هنا".

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب كأس العالم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

اتحاد طنجة يحقق الأهم أمام أكادير ويحافظ على الصدارة | سبور

اتحاد طنجة يحقق الأهم أمام أكادير ويحافظ على الصدارة

بث مباشر : أولمبيك آسفي - الكوكب المراكشي / الدوري المغربي | سبور

بث مباشر : أولمبيك آسفي - الكوكب المراكشي / الدوري المغربي

حصري.. لهذا السبب تأخرت الجامعة في الإعلان عن القميص الرسمي للأسود | سبور

حصري.. لهذا السبب تأخرت الجامعة في الإعلان عن القميص الرسمي للأسود

آخر مستجدات المنتخب المغربي الأول قبل مواجهة منتخب أوزبكستان | سبور

آخر مستجدات المنتخب المغربي الأول قبل مواجهة منتخب أوزبكستان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول فيديو يوثق كارثة سوق اللويزية بالمحمدية: شوفو كيفاش طاح حائط على الناس | خارج البلاطو
منذ 1 دقيقة

أول فيديو يوثق كارثة سوق اللويزية بالمحمدية: شوفو كيفاش طاح حائط على الناس

دنيا باطما.. حاتم إدار فنان كبير ولكن طاح فهاذ الخطأ | خارج البلاطو

دنيا باطما.. حاتم إدار فنان كبير ولكن طاح فهاذ الخطأ

مؤثر وبالفيديو.. أشرف لزعر : بدلت الفرقة باش نلعب في المونديال وبغيت ندافع على المنتخب | قنوات أخرى

مؤثر وبالفيديو.. أشرف لزعر : بدلت الفرقة باش نلعب في المونديال وبغيت ندافع على المنتخب

بالفيديو..فتاة جميلة تبحث عن والدتها بعدما سمحات فيها بوجدة و تبكي بحرقة كبيرة | خارج البلاطو

بالفيديو..فتاة جميلة تبحث عن والدتها بعدما سمحات فيها بوجدة و تبكي بحرقة كبيرة

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو هدف أولمبيك آسفي في مرمى الكوكب المراكشي | بووز
منذ 6 دقائق

شاهد بالفيديو هدف أولمبيك آسفي في مرمى الكوكب المراكشي

دراسة صادمة : 57 في المائة من الشباب في المغرب كيمارسو الجنس في أوكار الدعارة وطالبات ومتزوجات كيخدمو عاملات جنس مقابل 200 درهم+صور | مجتمع

دراسة صادمة : 57 في المائة من الشباب في المغرب كيمارسو الجنس في أوكار الدعارة وطالبات ومتزوجات

بالصور.. حسنية أكادير يكرم الكوميدي نعوم المتوج بلقب ستاند آب | ثقافة و فنون

بالصور.. حسنية أكادير يكرم الكوميدي نعوم المتوج بلقب ''ستاند آب''

بالصور... السفير الفرنسي يسلم سميرة سعيد درع أيقونة الأناقة بالعالم العربي | ثقافة و فنون

بالصور... السفير الفرنسي يسلم سميرة سعيد درع ''أيقونة الأناقة'' بالعالم العربي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.