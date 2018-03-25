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بالصور... السفير الفرنسي يسلم سميرة سعيد درع ''أيقونة الأناقة'' بالعالم العربي

بتاريــخ : 25 مارس 2018 / 17:36 بالصور... السفير الفرنسي يسلم سميرة سعيد درع أيقونة الأناقة بالعالم العربي | ثقافة و فنون
بالصور... السفير الفرنسي يسلم سميرة سعيد درع ''أيقونة الأناقة'' بالعالم العربي
حظيت النجمة المغربية ''سميرة سعيد'' بتكريم خاص من قبل مهرجان Middle East Fashion Festival لهذا العام، حيث تسلمت درع المهرجان من طرف السفير الفرنسي بالقاهرة ''ستيفان روماتي''، باعتبارها واحدة من أفضل أيقونات

''شوف تيفي''

 

حظيت النجمة المغربية ''سميرة سعيد'' بتكريم خاص من قبل مهرجان Middle East Fashion Festival لهذا العام، حيث تسلمت درع المهرجان من طرف السفير الفرنسي بالقاهرة ''ستيفان روماتي''، باعتبارها واحدة من أفضل أيقونات الأناقة بالعالم العربي طيلة الأعوام الماضية، وذلك خلال حفل ضخم نظم في القاهرة.

واختارت الديفا إطلالة غاية في الأناقة، من خلال ارتدائها فستانا، أبهر الحضور من دبلوماسيين وفنانين وإعلاميين ومهتمين بعالم الموضة والأزياء، كما رافق الفنانة المغربية نجلها الوحيد ''شادي''.

وكانت ''سميرة سعيد'' قد أحيت مؤخرا حفلا ضخما بحديقة الأزهر في مصر، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قدمت خلاله مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة، على بعد أيام من مشاركتها كضيفة شرف تظاهرة ''قفطانورتي'' في نسختها الرابعة، والتي عرفت تحطيم أرقام بيع تذاكر الحفل بعد أن تجاوز الطلب عدد التذاكر المعروضة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أيقونة سميرة سعيد

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