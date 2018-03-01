اتحاد طنجة يحقق الأهم أمام أكادير ويحافظ على الصدارة ﻿

انتهت مباراة فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، أمام فريق حسنية أكادير بالتعادل الإيجابي هدف في كل شباك على أرضية ملعب أدرار، برسم الجولة 22 من البطولة الاحترافية.

" شوف سبور"

انتهت مباراة فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، أمام فريق حسنية أكادير بالتعادل الإيجابي هدف في كل شباك على أرضية ملعب أدرار، برسم الجولة 22 من البطولة الاحترافية.

وسجل فريق حسنية أكادير في الدقيقة 22 عن طريق كريم البركاوي، فيما تمكن المهدي النغمي من تعديل النتيجة قبل ربع ساعة من صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة حافظ اتحاد طنجة على صدارة البطولة برصيد 41 نقطة، فيما الحسنية في المرتبة الثانية برصيد 39 نقطة.

ومن جهة أخرى انتصر فريق سريع وادي زم، بهدفين مقابل هدف واحد، على ضيفه الراسينغ البيضاوي، عن نفس الجولة المذكورة.

وسجل للفريق الوادزامي كل من عبد الله ديارا في الدقيقة 26، و عماد الرحولي في الدقيقة 77، فيما سجل هدف الراسينغ الوحيد اللاعب محمد واتارا في آخر أنفاس اللقاء.

جدير بالذكر أن النتيجة جمدت رصيد "الراك"، في النقطة 13 بالمركز الأخير، فيما ارتقى السريع للمرتبة 13 برصيد 24 نقطة.