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بتاريــخ : 25 مارس 2018 / 16:50 بالصور.. عبد اللطيف وهبي يحتفل بزفاف كريمته فاتن بحضور وزراء وسياسيين ورجال أعمال .. وإلياس العماري أكبر الغائبين | بوليتيك
بالصور.. عبد اللطيف وهبي يحتفل بزفاف كريمته فاتن بحضور وزراء وسياسيين ورجال أعمال .. و''إلياس العماري'' أكبر الغائبين
احتفــل عبد اللطيف وهبي القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة ليلة الأحد بزفاف كريمته فاتن على الشاب رضا الفاسي الفهري ، نجل رجل الأعمال زهير الفاسي الفهري .

''شــوف تيفي''

احتفــل عبد اللطيف وهبي القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة ليلة الأحد بزفاف كريمته فاتن على الشاب رضا الفاسي الفهري ، نجل رجل الأعمال زهير الفاسي الفهري .

وتميز حفل الزفاف بحضور عدد من الوزراء هم محمد أوجار وزير العدل ، و محمد الحجوي الأمين العام للحكومةً ، ونور الدين بوطيب الوزير المنتدب في الداخلية ، بالإضافة إلى عدد من الوزراء السابقين : محمد الوفا وزير التربية الوطنية في حكومة ابن كيران ، ولحسن حداد وزير السياحة الأسبق . كما حضر ، محمد ربيع الخليع ، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ، ورشيد الإدريسي القيطوني السفير المغربي السابق في براغ ، وعبد اللطيف المودني ،أمين عام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، ويونس معمر المدير العام السابق للمكتب الوطني للكهرباء، وعبد اللطيف بنشريفة ، الوالي المدير العام السابق للجماعات المحلية ( البلديات ) ، ورضوان الدغوغي مدير الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية ، وشاكر الفاسي الفهري، مالك شركة ساكا المعروفة في مجال الإعلام والإشهار ( الإعلان) ، وعدد غفير من الشخصيات العاملة في مجال السياسة والاعمال حسب ما أوردته اليوم شركة ''إيلاف'' في المملكة المتحدة والتي تعنى بقضايا الشرق الأوسط عبر موقعها .

وحسب ذات المصدر لوحظ غياب إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض ،الذي ينتمي إليه النائب وهبي ، بينما حضرت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني للحزب ، ومحمد الشيخ بيد الله الأمين العام الأسبق للحزب ، ومحمد معزوز عضو المكتب السياسي ، ومحمد مجاهد رئيس جهة بني ملال - خنيفرة.

هــذا وغابت عن حفل الزفاف وجوه حزب العدالة والتنمية ، بينما حضر نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب عبد اللطيف وهبي حفل زفاف

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