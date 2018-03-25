بالصور.. عبد اللطيف وهبي يحتفل بزفاف كريمته فاتن بحضور وزراء وسياسيين ورجال أعمال .. و''إلياس العماري'' أكبر الغائبين ﻿

احتفــل عبد اللطيف وهبي القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة ليلة الأحد بزفاف كريمته فاتن على الشاب رضا الفاسي الفهري ، نجل رجل الأعمال زهير الفاسي الفهري .

''شــوف تيفي''

احتفــل عبد اللطيف وهبي القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة ليلة الأحد بزفاف كريمته فاتن على الشاب رضا الفاسي الفهري ، نجل رجل الأعمال زهير الفاسي الفهري .

وتميز حفل الزفاف بحضور عدد من الوزراء هم محمد أوجار وزير العدل ، و محمد الحجوي الأمين العام للحكومةً ، ونور الدين بوطيب الوزير المنتدب في الداخلية ، بالإضافة إلى عدد من الوزراء السابقين : محمد الوفا وزير التربية الوطنية في حكومة ابن كيران ، ولحسن حداد وزير السياحة الأسبق . كما حضر ، محمد ربيع الخليع ، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ، ورشيد الإدريسي القيطوني السفير المغربي السابق في براغ ، وعبد اللطيف المودني ،أمين عام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، ويونس معمر المدير العام السابق للمكتب الوطني للكهرباء، وعبد اللطيف بنشريفة ، الوالي المدير العام السابق للجماعات المحلية ( البلديات ) ، ورضوان الدغوغي مدير الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية ، وشاكر الفاسي الفهري، مالك شركة ساكا المعروفة في مجال الإعلام والإشهار ( الإعلان) ، وعدد غفير من الشخصيات العاملة في مجال السياسة والاعمال حسب ما أوردته اليوم شركة ''إيلاف'' في المملكة المتحدة والتي تعنى بقضايا الشرق الأوسط عبر موقعها .

وحسب ذات المصدر لوحظ غياب إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض ،الذي ينتمي إليه النائب وهبي ، بينما حضرت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني للحزب ، ومحمد الشيخ بيد الله الأمين العام الأسبق للحزب ، ومحمد معزوز عضو المكتب السياسي ، ومحمد مجاهد رئيس جهة بني ملال - خنيفرة.

هــذا وغابت عن حفل الزفاف وجوه حزب العدالة والتنمية ، بينما حضر نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال.