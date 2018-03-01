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حصري.. لهذا السبب تأخرت الجامعة في الإعلان عن القميص الرسمي للأسود

بتاريــخ : 25 مارس 2018 / 16:43 حصري.. لهذا السبب تأخرت الجامعة في الإعلان عن القميص الرسمي للأسود | سبور
حصري.. لهذا السبب تأخرت الجامعة في الإعلان عن القميص الرسمي للأسود
كشف مصدر موثوق به، داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن سبب التأخر في الإعلان عن القميص الرسمي للمنتخب المغربي لكرة القدم، خلال نهائيات كأس العالم 2018 المقرر تنظيمها بروسيا.
"شوف سبور" : رشيد محمودي


كشف مصدر موثوق به، داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن سبب التأخر في الإعلان عن القميص الرسمي للمنتخب المغربي لكرة القدم، خلال نهائيات كأس العالم 2018 المقرر تنظيمها بروسيا.

وأكد ذات المصدر، في تصريح مقتضب لـ " شوف سبور"، أن الجامعة الملكية المغربية تنتظر الوقت المناسب قبل الإعلان عن القميص الرسمي في إشارة إلى أن القميص جاهز ولازالت نهائيات كأس العالم بعيدة، كما أن المباريات التي يخوضها الأسود مجرد لقاءات ودية.

وحسب ذات المصدر، فإن قميص الأسود جاهز ولا ينتظر سوى المرور للمراحل الأخيرة من الاستعدادات قبل حمله والدفاع عن العلم المغربي.

هذا وقد تساءلت الجماهير المغربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، عن سبب التأخر في الإعلان عن قميص الأسود علما أن معظم المنتخبات شاركت في مبارياتها الودية بالقميص الجديد التي ستلعب به منافسات كأس العالم.

ويخوض المنتخب المغربي مباراته الثانية، يوم الثلاثاء المقبل، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس أمام منتخب أوزبكستان.



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