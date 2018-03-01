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آخر مستجدات المنتخب المغربي الأول قبل مواجهة منتخب أوزبكستان

بتاريــخ : 25 مارس 2018 / 16:41 آخر مستجدات المنتخب المغربي الأول قبل مواجهة منتخب أوزبكستان | سبور
آخر مستجدات المنتخب المغربي الأول قبل مواجهة منتخب أوزبكستان
يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم، معسكره التدريبي لخوض مباراته الثانية، أمام المنتخب أوزبكستان، بخوض تداريبه على أرضية ملحق مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم، معسكره التدريبي لخوض مباراته الثانية، أمام المنتخب أوزبكستان، بخوض تداريبه على أرضية ملحق مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

ويخوض المنتخب المغربي في هذه اللحظات آخر حصة تدريبة له، بحيث سينتقل يوم غد إلى مدينة الدار البيضاء لإجراء حصة تدريبية على أرضية ملعب محمد الخامس من المنتظر أن تكون مفتوحة لوسائل الإعلام.

يشار إلى أن طائرة خاصة نقلت مساء الجمعة الماضي المنتخب الوطني من إيطاليا إلى المغرب، وذلك مباشرة بعد نهاية المباراة التي جمعته بنظيره الصربي.

 

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