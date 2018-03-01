عاجل..حاميها حراميها: هذا جديد عملية السطو على وكالة بنكية بخنيفرة وسرقة 10 مليون ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي بأجلموس ضواحي خنيفرة، أحالت يومه الأحد، الحارس الخاص للوكالة البنكية التي سُرق منها مبلغ كبير خلال الأسبوع الجاري، وشخصين آخرين على محكمة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي بأجلموس ضواحي خنيفرة، أحالت يومه الأحد، الحارس الخاص للوكالة البنكية التي سُرق منها مبلغ كبير خلال الأسبوع الجاري، وشخصين آخرين على محكمة الاستئناف ببني ملال، للاشتباه في تورطهم في عملية السطو.

وأكد المصدر ذاته أن الوكيل العام بالمحكمة المذكورة، وبعد مثول المعتقلين أمامه، قرر متابعتهم في حالة اعتقال، بعد أن أكدت التحريات والتحقيقات تورطهم في عملية السرقة.

وأشار ذات المصدر أن التحقيقات ما تزال جارية لإيقاف المتورط الرئيسي والذي تشير التحريات إلى أنه اتفق مع الحارس الخاص على تنفيذ عملية السطو على الوكالة البنكية.