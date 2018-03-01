 عاجل..حاميها حراميها: هذا جديد عملية السطو على وكالة بنكية بخنيفرة وسرقة 10 مليون ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو هدف التعادل لفريق إتحاد طنجة في مرمى حسنية أكادير | بووز

شاهد بالفيديو هدف التعادل لفريق إتحاد طنجة في مرمى حسنية أكادير

عاجل..حاميها حراميها: هذا جديد عملية السطو على وكالة بنكية بخنيفرة وسرقة 10 مليون | حوادث و حقوق

عاجل..حاميها حراميها: هذا جديد عملية السطو على وكالة بنكية بخنيفرة وسرقة 10 مليون

شاهد بالفيديو هدف حسنية أكادير العالمي في مرمى إتحاد طنجة | بووز

شاهد بالفيديو هدف حسنية أكادير العالمي في مرمى إتحاد طنجة

مثير وبالصور..بعد 16 سنة وهو هربان: مغربي نصب على شركات أمريكية في كثر من 2 مليار.. وها شنو وقع ليه | دولي

مثير وبالصور..بعد 16 سنة وهو هربان: مغربي نصب على شركات أمريكية في كثر من 2 مليار.. وها شنو وقع ليه

هام للرجال..هاذ شي خطير بزاف: شوفو المرض الخطير اللي كيهدد العضو الذكري | مجتمع

هام للرجال..هاذ شي خطير بزاف: شوفو المرض الخطير اللي كيهدد العضو الذكري

الحموشي يصرف مكافآت مالية لرجال أمن بالمحمدية | بوليتيك

الحموشي يصرف مكافآت مالية لرجال أمن بالمحمدية

حصري..مغربي يفجرها ويكشف حقائق خطيرة: شدوني في الحبس بالإمارات وعذبوني والسفارة آوت | دولي

حصري..مغربي يفجرها ويكشف حقائق خطيرة: ''شدوني في الحبس بالإمارات وعذبوني والسفارة آوت''

بالفيديو.. هكذا احتفلت أسماء المنور بفوز المنتخب : كنظن الآن صربيا عرفو شكون أسود الأطلس | ثقافة و فنون

بالفيديو.. هكذا احتفلت أسماء المنور بفوز المنتخب : ''كنظن الآن صربيا عرفو شكون أسود الأطلس''

مثيـــر.. العدالة والتنمية يتشبث بالدفاع عن توفيق بوعشرين ويحشر أنفه في قضية أخلاقية ثقيلة | بوليتيك

مثيـــر.. العدالة والتنمية يتشبث بالدفاع عن "توفيق بوعشرين" ويحشر أنفه في قضية أخلاقية ثقيلة

كأس العالم عناد في الحلم... رغم أنف المشككين

عاجل..حاميها حراميها: هذا جديد عملية السطو على وكالة بنكية بخنيفرة وسرقة 10 مليون

بتاريــخ : 25 مارس 2018 / 15:37 عاجل..حاميها حراميها: هذا جديد عملية السطو على وكالة بنكية بخنيفرة وسرقة 10 مليون | حوادث و حقوق
عاجل..حاميها حراميها: هذا جديد عملية السطو على وكالة بنكية بخنيفرة وسرقة 10 مليون
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي بأجلموس ضواحي خنيفرة، أحالت يومه الأحد، الحارس الخاص للوكالة البنكية التي سُرق منها مبلغ كبير خلال الأسبوع الجاري، وشخصين آخرين على محكمة

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي بأجلموس ضواحي خنيفرة، أحالت يومه الأحد، الحارس الخاص للوكالة البنكية التي سُرق منها مبلغ كبير خلال الأسبوع الجاري، وشخصين آخرين على محكمة الاستئناف ببني ملال، للاشتباه في تورطهم في عملية السطو.

وأكد المصدر ذاته أن الوكيل العام بالمحكمة المذكورة، وبعد مثول المعتقلين أمامه، قرر متابعتهم في حالة اعتقال، بعد أن أكدت التحريات والتحقيقات تورطهم في عملية السرقة.

وأشار ذات المصدر أن التحقيقات ما تزال جارية لإيقاف المتورط الرئيسي والذي تشير التحريات إلى أنه اتفق مع الحارس الخاص على تنفيذ عملية السطو على الوكالة البنكية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي خنيفرة بني ملال محكمة الاستئناف

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير..رجال الحموشي يكشفون حقيقة ضبط مخدرات من طرف طلبة بجامعة ظهر المهراز بفاس والقضية فيها تاجر مخدرات+صور | حوادث و حقوق

مثير..رجال الحموشي يكشفون حقيقة ضبط مخدرات من طرف طلبة بجامعة ظهر المهراز بفاس والقضية فيها تاجر مخدرات+صور

عاجل..كارثة بالمحمدية: انهيار جدار وسط أشهر سوق أسبوعي..وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق

عاجل..كارثة بالمحمدية: انهيار جدار وسط أشهر سوق أسبوعي..وهذه هي الحصيلة

عاجل..جريمة قتل بشعة داخل معصرة زيتون بآسفي والضحية ضربوه بجنوية في الظهر | حوادث و حقوق

عاجل..جريمة قتل بشعة داخل معصرة زيتون بآسفي والضحية ضربوه بجنوية في الظهر

خطير..شخص هاز بندقية صيد حتاجز عائلتو في العرائش | حوادث و حقوق

خطير..شخص هاز بندقية صيد حتاجز عائلتو في العرائش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

دنيا باطما.. حاتم إدار فنان كبير ولكن طاح فهاذ الخطأ | خارج البلاطو
منذ 44 دقيقة

دنيا باطما.. حاتم إدار فنان كبير ولكن طاح فهاذ الخطأ

مؤثر وبالفيديو.. أشرف لزعر : بدلت الفرقة باش نلعب في المونديال وبغيت ندافع على المنتخب | قنوات أخرى

مؤثر وبالفيديو.. أشرف لزعر : بدلت الفرقة باش نلعب في المونديال وبغيت ندافع على المنتخب

بالفيديو..فتاة جميلة تبحث عن والدتها بعدما سمحات فيها بوجدة و تبكي بحرقة كبيرة | خارج البلاطو

بالفيديو..فتاة جميلة تبحث عن والدتها بعدما سمحات فيها بوجدة و تبكي بحرقة كبيرة

بالفيديو.. تكريم خاص لحميد الحضري بمهرجان المضيق | خارج البلاطو

بالفيديو.. تكريم خاص لحميد الحضري بمهرجان المضيق

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو هدف التعادل لفريق إتحاد طنجة في مرمى حسنية أكادير | بووز
منذ 1 دقيقة

شاهد بالفيديو هدف التعادل لفريق إتحاد طنجة في مرمى حسنية أكادير

عاجل..حاميها حراميها: هذا جديد عملية السطو على وكالة بنكية بخنيفرة وسرقة 10 مليون | حوادث و حقوق

عاجل..حاميها حراميها: هذا جديد عملية السطو على وكالة بنكية بخنيفرة وسرقة 10 مليون

شاهد بالفيديو هدف حسنية أكادير العالمي في مرمى إتحاد طنجة | بووز

شاهد بالفيديو هدف حسنية أكادير العالمي في مرمى إتحاد طنجة

مثير وبالصور..بعد 16 سنة وهو هربان: مغربي نصب على شركات أمريكية في كثر من 2 مليار.. وها شنو وقع ليه | دولي

مثير وبالصور..بعد 16 سنة وهو هربان: مغربي نصب على شركات أمريكية في كثر من 2 مليار.. وها شنو وقع ليه

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.