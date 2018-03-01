 إيران ترفض نجم منتخبها بعد خوضه لمباراة أمام فريق إسرائيلي ﻿
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إيران ترفض نجم منتخبها بعد خوضه لمباراة أمام فريق إسرائيلي

بتاريــخ : 25 مارس 2018 / 15:36 إيران ترفض نجم منتخبها بعد خوضه لمباراة أمام فريق إسرائيلي | سبور
إيران ترفض نجم منتخبها بعد خوضه لمباراة أمام فريق إسرائيلي
وجه نائب الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم الأحد، انتقادات قوية، للاعب مسعود شجاعي رافضا عودته إلى صفوف منتخب إيران بعد مشاركته مع ناديه اليوناني في مباراة ضد فريق إسرائيلي العام الماضي.

" شوف سبور"

 

وجه نائب الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم الأحد، انتقادات قوية، للاعب مسعود شجاعي رافضا عودته إلى صفوف منتخب إيران بعد مشاركته مع ناديه اليوناني في مباراة ضد فريق إسرائيلي العام الماضي.

وتعرض شجاعي عميد المنتخب الإيراني البالغ 33 عاما وزميله اللاعب إحسان حجي صفي لانتقادات في إيران حين شاركا مع فريق ناديهما اليوناني بانيونيوس في شهر غشت الماضي في مباراة ضد فريق مكابي تل أبيب ضمن تصفيات الدوري الأوروبي.

وأعلن نائب وزير الرياضة محمد رضا دافارزاني حينها أن اللاعبين قد يتم منعهما من اللعب مدى الحياة داخل منتخب بلادهم.

ولا تعترف إيران بالدولة الإسرائيلية وتمنع رياضييها من اللعب أمام اسرائيليين.

وأضاف أنه سيتم استجواب وزير الرياضة بعد عطلة رأس السنة الإيرانية.

وقال شجاعي خلال مؤتمر صحفي قبل المباراة أمام تونس "أنا سعيد بأن أكون ضمن هذا المنتخب، وبالرغم من أن اللائحة النهائية (لتشكيلة كأس العالم) لم تعلن بعد، لكن حقيقة أنني الآن ضمن هذا الفريق يعني أني سعيد وفخور جدا".

 

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب المنتخب الإيراني

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