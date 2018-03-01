بنعطية : قادرون على تحقيق الفوز أمام ريال مدريد ﻿

أكد مهدي بنعطية، مدافع يوفنتوس الإيطالي، ثقته الكبيرة في قدرة فريقه على تقديم أداء قوي أمام ريال مدريد في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

''شوف سبور''

أكد مهدي بنعطية، مدافع يوفنتوس الإيطالي، ثقته الكبيرة في قدرة فريقه على تقديم أداء قوي أمام ريال مدريد في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وأضاف بنعطية في تصريح لصحيفة ''موندو ديبورتيفو'' الكتالونية : ''لن أكون قادرا على اللعب أمام ريال مدريد في الذهاب، ولكن قادرون على تحقيق الفوز، العام الماضي قضينا على برشلونة وتأهلنا ، لكننا نعرف أن ريال مدريد يبذل أقصى ما لديه في دوري الأبطال، لأنهم خسروا كل شيء في الدوري''.

وختم عميد المنتخب المغربي ، بالقول '' نواصل المنافسة لتحقيق جميع الأهداف التي خططنا لها، نلعب كل عام من أجل الفوز بكل البطولات، نقدم موسمًا جيدًا لكننا لم نكسب شيئًا بعد، نحن مقتنعون أننا يمكننا فعل أشياء جيدة نهاية الموسم الجاري''.