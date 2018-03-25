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مثير وبالصور..بعد 16 سنة وهو هربان: مغربي نصب على شركات أمريكية في كثر من 2 مليار.. وها شنو وقع ليه

بتاريــخ : 25 مارس 2018 / 14:51 مثير وبالصور..بعد 16 سنة وهو هربان: مغربي نصب على شركات أمريكية في كثر من 2 مليار.. وها شنو وقع ليه | دولي
مثير وبالصور..بعد 16 سنة وهو هربان: مغربي نصب على شركات أمريكية في كثر من 2 مليار.. وها شنو وقع ليه
تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي ، أول أمس الجمعة، من إيقاف مغربي يحمل الجنسية الأمريكية، تورط في النصب والاحتيال على 12 شركة صغيرة في الولايات المتحدة، وتحصل منها على مبلغ 2.8 مليون دولار، وذلك بعد 16

''شوف تيفي''

تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي ، أول أمس الجمعة، من إيقاف مغربي يحمل الجنسية الأمريكية، تورط في النصب والاحتيال على 12 شركة صغيرة في الولايات المتحدة، وتحصل منها على مبلغ 2.8 مليون دولار، وذلك بعد 16 سنة من فراره واختفائه.

وحسب ما كشفت عنها صحيفة ''دايلي ميل'' البريطانية فقد أوقفت الشرطة الأمريكية المغربي ستيفن نسيم البالغ من العمر 50 عاما في نيويورك، وذلك بعد أن وافق على تسليم نفسه.

وأضافت الصحيفىة أن نسيم فر إلى موطنه المغرب في 2002 بعد صدور مذكرة اتحادية بتوقيفه بسبب اتهامه بالاحتيال على شركات صغيرة، بالإضافة إلى اتهامه بالارتباط بمشروع إجرامي خطير بالشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه محتجز في نيوجيرسي، وسيمثل أمام القضاء للنظر في التهم الموجهة إليه.

 

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