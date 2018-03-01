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خبر سار لعشاق البرغوت ليونيل ميسي

بتاريــخ : 25 مارس 2018 / 14:32 خبر سار لعشاق البرغوت ليونيل ميسي | سبور
خبر سار لعشاق البرغوت ليونيل ميسي
تغلب ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، على الإصابة التي تعرض لها ليتمكن من استئناف حصصه التدريبية، رفقة المنتخب الأرجنتيني، اليوم الأحد، استعدادا للمباراة الودية ضد منتخب إسبانيا المقرر

'' شوف سبور''

تغلب ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، على الإصابة التي تعرض لها ليتمكن من استئناف حصصه التدريبية، رفقة المنتخب الأرجنتيني، اليوم الأحد، استعدادا للمباراة الودية ضد منتخب إسبانيا المقرر إجراؤها الثلاثاء المقبل.

وغاب ميسي عن التداريب الجماعية للمنتخب، والمباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي ضد المنتخب الإيطالي في مدينة مانشستر الإنجليزية، وانتهت لصالح المنتخب الأمريكي الجنوبي 2-0.

وظهر ميسي في ملعب التدريب التابع لنادي ريال مدريد، والذي يستخدمه المنتخب الأرجنتيني حاليا تحضيرا لمباراته ضد أبطال العالم 2010، وقد ارتدى قبعة شتوية ووشاحا وقفازتين، في ظل البرد الذي يسيطر على العاصمة الإسبانية.

وأوقعت قرعة المونديال، منتخب إسبانيا في المجموعة الثانية مع البرتغال والمغرب وإيران، والأرجنتين في الرابعة مع إيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.

 

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