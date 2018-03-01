هاشكون غادي يعلق على مباراة المنتخب المغربي أمام أوزباكستان ﻿

يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم، مباراته الودية الثانية أمام منتخب أوزبكستان، يوم الثلاثاء المقبل، بمركب محمد الخامس، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بداية من الساعة 20.00 مساء.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم، مباراته الودية الثانية أمام منتخب أوزبكستان، يوم الثلاثاء المقبل، بمركب محمد الخامس، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بداية من الساعة 20.00 مساء.

وسيتولى عبد الحق الشراط، مهمة التعليق على المباراة التي ستبث على القناة الأولى، كما أنه من المنتظر أن يعرف اللقاء حضورا جماهيريا مهما لمساندة المنتخب المغربي.

هذا وتمكن هيرفي رونار من تحقيق نتيجة الفوز في مباراة مثيرة أمام منتخب صربيا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد بتوقيع كل من حكيم زياش وخالد بوطيب.

وأكد هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، خلال الندوة الصحفية بعد نهاية المباراة، أن المعسكر التدريبي يمر في أجواء رياضية جيدة، وأن الفوز على صربيا سيساعد بقوة في خلق الانسجام بين اللاعبين مع التركيز على تصحيح بعض النقاط في المباراة المقبلة.