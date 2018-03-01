أشرف لزعر: ''سأقاتل من أجل التواجد في المونديال'' ﻿

أكد لاعب نيوكاسل الإنجليزي، أشرف لزعر، أنه يحلم باللعب مع المنتخب الوطني، في نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا.

''شوف سبور''

أكد لاعب نيوكاسل الإنجليزي، أشرف لزعر، أنه يحلم باللعب مع المنتخب الوطني، في نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا.

وقال لزعر، في تصريح نشر على موقع '' كازا ميركاتو'' الإيطالي، أمس السبت، أنه يتمنى أن يستعيد ثقة الناخب الوطني، هيرفي رونار، من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، لأن المنتخب المغربي في حاجة ماسة لظهير أيسر.

وأضاف لاعب ''بينيفينتو'' الإيطالي سابقا، أن هدفه الأساسي خلال المرحلة المقبلة ، هو التواجد في لائحة المنتخب المغربي التي ستشارك في كأس العالم 2018 ، مضيفا ''سأقاتل من أجل تحقيق حلمي، و اللعب مع المنتخب في المونديال''.