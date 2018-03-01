هام للرجال..هاذ شي خطير بزاف: شوفو المرض الخطير اللي كيهدد العضو الذكري ﻿

ينتشر مرض السرطان يوما بعد آخر، بأنواعه الكثيرة والمختلفة فى أجزاء من جسم الإنسان، ومن بينها مرض ''سرطان القضيب'' الذي يهدد حياة الرجال.

''شوف تيفي''

ينتشر مرض السرطان يوما بعد آخر، بأنواعه الكثيرة والمختلفة فى أجزاء من جسم الإنسان، ومن بينها مرض ''سرطان القضيب'' الذي يهدد حياة الرجال.

وحسب ما كشف عنه موقع اليوم السابع المصري يومه الأحد، فقد قال الدكتور محمد عبد الفتاح، استشاري أمراض الذكورة والعقم، أن هناك ما يسمى بـ''سرطان القضيب'' وهو الذى يصيب العضو الذكرى، إلا أن الجيد بخصوصه أنه قليل الحدوث ونسبة إصابته تلاحظ بعد سن الخمسين، أما عن أعراضه فتكون واضحة، ولكن يجب أن يتعرف عليها الرجل لأنها تبدو غير خطيرة.

وأوضح الدكتور عبد الفتاح، يضيف الموقع ذاته، أنه يكون عبارة عن وجود بقع أو قشور أو بقع حمراء اللون، والتى تستمر فى الظهور لمدة تزيد على أربعة أسابيع متتالية، وعادة ما تكون أسبابه غير معروفة تحديدا، ولكنه قد يحدث بسبب فيروس الورم الحليمى البشري ''HPV''، والذى يكون سببا في سرطان عنق الرحم أيضا عند النساء، مشيرا إلى أن استشاري أمراض الذكورة والعقم، قال إن 5 في المائة من الرجال الذين يعانون من سرطان القضيب مصابون بهذا الفيروس، مشيرا إلى أنه يتم التعامل مع المريض من خلال إزالة الورم وبعض الحالات قد تحتاج لعلاج كيماوي أو إشعاعي.