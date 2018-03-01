الحموشي يصرف مكافآت مالية لرجال أمن بالمحمدية ﻿

قامت المديرية العامة للأمن الوطني بتكريم فرسان خيالة الأمن الوطني، الذين تميزوا في منافسات القفز على الحواجز التي جرى تنظيمها بنادي ''RCE CHELLALAT'' بمدينة المحمدية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18

''شوف تيفي''+''و م ع''

قامت المديرية العامة للأمن الوطني بتكريم فرسان خيالة الأمن الوطني، الذين تميزوا في منافسات القفز على الحواجز التي جرى تنظيمها بنادي ''RCE CHELLALAT'' بمدينة المحمدية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 مارس الجاري.

وفي هذا الإطار، أشاد المدير العام للأمن الوطني بالمشاركة المتميزة لفرسان خيالة الأمن الوطني في هذه المنافسات التي جرى تنظيمها تحت رعاية الجامعة الملكية المغربية لرياضات الفروسية.

وحسب بلاغ للمديرية، وتحفيزا للفرسان المتميزين، قرر المدير العام للأمن الوطني صرف مكافآت مالية لكل من الفارس الشرطي حمزة لوليدي ممتطيا الجواد ''TONERES OKEANIS''، الذي احتل المرتبة الأولى في المسابقة التي أجريت يوم 17 مارس، وكذا الفارس الشرطي محسن ياخو ممتطيا الجواد ''ENOAMIRETTE'' بعدما احتل المرتبة الثانية ضمن نفس المسابقة.

ويأتي تكريم المديرية لفرسان الخيالة المتميزين، ضمن جهودها الرامية لتشجيع رياضات الفروسية في صفوف موظفي الأمن الوطني، وكذا اعترافا بموقع ''الفرس'' ضمن منظومة الخدمات الأمنية.