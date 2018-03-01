حصري..مغربي يفجرها ويكشف حقائق خطيرة: ''شدوني في الحبس بالإمارات وعذبوني والسفارة آوت'' ﻿

كشف مغربي مهاجر سابق بالإمارات لـ ''شوف تيفي''، يومه الأحد، عن حقائق جد صادمة، بخصوص معاناته داخل سجن أبو ظبي بعد اعتقاله بالرغم من براءته من التهم المنسوبة إليه.

''شوف تيفي''

كشف مغربي مهاجر سابق بالإمارات لـ ''شوف تيفي''، يومه الأحد، عن حقائق جد صادمة، بخصوص معاناته داخل سجن أبو ظبي بعد اعتقاله بالرغم من براءته من التهم المنسوبة إليه.

وأوضح ''ح'' والذي عاد قبل شهرين إلى المغرب بعد سنة قضاها بسجن ''المتبان'' بأبو ظبي، على أن السلطات الإماراتية، أوقفته بسبب عدم توفره على أوراق إقامة، قبل أن يتفاجأ بتلفيق تهمة النصب والاحتيال له، بالرغم من عدم ارتكابها .

وأضاف المتحدث المنحدر من مدينة أبي جعد والبالغ من العمر 31 سنة، أنه عاش الجحيم بالمعتقل، حيث تم وضعه بالسجن الانفرادي وتعذيبه، مشيرا إلى أنه تواصل مع السفارة المغربية التي لم تقدم له يد المساعدة.

وأكد المتحدث أن عشرات المغاربة يتواجدون بسجون الإمارات يعانون من التعذيب النفسي والجسدي والضرب بشكل مستمر، داعيا السفارة إلى التحرك الفوري لتقديم يد المساعدة لهم.