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بتاريــخ : 25 مارس 2018 / 13:04 مثير..رجال الحموشي يكشفون حقيقة ضبط مخدرات من طرف طلبة بجامعة ظهر المهراز بفاس والقضية فيها تاجر مخدرات+صور | حوادث و حقوق
مثير..رجال الحموشي يكشفون حقيقة ضبط مخدرات من طرف طلبة بجامعة ظهر المهراز بفاس والقضية فيها تاجر مخدرات+صور
نفت ولاية أمن فاس ما تم تداوله بخصوص محجوزات تم ضبطها من طرف فصيل طلابي بالحرم الجامعي ''ظهر المهراز'' في أعقاب مباشرتها لحملات تطهيرية داخل هذا الفضاء الطلابي.

''شوف تيفي''

نفت ولاية أمن فاس ما تم تداوله بخصوص محجوزات تم ضبطها من طرف فصيل طلابي بالحرم الجامعي ''ظهر المهراز'' في أعقاب مباشرتها لحملات تطهيرية داخل هذا الفضاء الطلابي.

وحسب بيان حقيقة، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، فإن الأبحاث والتحريات التي باشرتها ولاية أمن فاس في موضوع هذه الادعاءات، أوضحت أن الأمر يتعلق بشخص معروف بسوابقه القضائية العديدة في مجال ترويج المخدرات كان يغطي أنشطته الإجرامية عن طريق استعمال عربة مجرورة يعرض عليها بعض المأكولات بمحيط وداخل الحي الجامعي، وذلك بتواطؤ مع بعض الطلبة الذين كانوا يستفيدون من مقابل مالي أسبوعي للتغاضي عن ترويجه للمخدرات، أو تسهيلات في أداء مقابل تلك الممنوعات.

وأكدت ولاية الأمن أن هذه التحريات التي باشرتها الشرطة القضائية فور نشر تلك الأخبار، أوضحت أن الأشخاص المتواطئين عرّضوا مروج المخدرات المذكور لاعتداء جسدي داخل الحرم الجامعي، بعدما رفض تمكينهم من مبالغ مالية، كما قاموا بعرض بعض الضبطيات الممنوعة التي كان يخفيها في بناية مهجورة كانت تستغل سابقا كمرفق داخلي تابع للحي الجامعي، مع تداول صورها فيما بينهم عبر تطبيق ''الواتساب''.

وأشارت ولاية الأمن إلى أنه واعتبارا لكون هذه الأفعال لا تشكل نهائيا ''حملة تطهيرية لمكافحة المخدرات'' كما تم الترويج لذلك، وإنما تواطئا واشتراكا في أفعال إجرامية، فقد بادرت مصالح الأمن بفتح بحث قضائي أسفر عن تشخيص هوية المشتبه بهم الذين قاموا بارتكاب تلك الأفعال الإجرامية، ويجري حاليا البحث لتوقيفهم رفقة المشتبه به المتورط في الاتجار بالمخدرات .

وذكرت ولاية الأمن أن مصالح الأمن بمدينة فاس تباشر باستمرار تدخلات أمنية في محيط الحرم الجامعي ''ظهر المهراز''، والتي أسفرت عن توقيف مجموعة من المشتبه بهم الذين ينشطون في مجال الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

 

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المغرب شوف تيفي المخدرات الطلبة الشرطة القضائية الحرم الجامعي

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