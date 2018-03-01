عاجل ومثير.. ليفيربول يحرم ريال مدريد من محمد صلاح ﻿

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي، لتوقيع عرض جديد مع لاعبه محمد صلاح، يتضمن زيادة راتبه الأسبوعي إلى 200 ألف جنيه إسترليني (نحو 282 ألف دولار).

'' شوف سبور''

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي، لتوقيع عرض جديد مع لاعبه محمد صلاح، يتضمن زيادة راتبه الأسبوعي إلى 200 ألف جنيه إسترليني (نحو 282 ألف دولار).

وقالت صحيفة ''ميرور'' البريطانية إن ليفربول أعد هذا العرض خصيصا، لمنع صلاح (25 عاما) من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني الصيف المقبل.

وقدم اللاعب المصري موسما استثنائيا مع ليفربول، منذ قدومه إلى النادي الصيف الماضي قادما من روما الإيطالي، مقابل 36.9 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى الأداء الرائع رفقة منتخب بلاده أمام منتخب البرتغال وبحضور الدون رونالدو.

وارتبط اسم صلاح بالانتقال إلى ريال مدريد أو غريمه برشلونة، ليلحق بزميله السابق فيليب كوتينيو الذي انتقل إلى ''كامب نو'' في يناير الماضي.