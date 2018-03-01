بالفيديو..المنشد ''علي المديدي'' يطلق عمله الفني الجديد ''كن_ محسنا'' ﻿

أطــلق الفنان المغربي ''علي المديدي'' خلال الأيام الأخيرة عمله الفنـي الجديد والذي يحمل عنوان ''كن_ محسنا'' ، حيث يعتبر هذا العمل الفني الإنشادي الراقي من إنتاجـه الخاص وينضاف إلى مجموعة أعماله ،

'شــوف تيفي'' م.القاسمي

أطــلق الفنان المغربي ''علي المديدي'' خلال الأيام الأخيرة عمله الفنـي الجديد والذي يحمل عنوان ''كن_ محسنا'' ، حيث يعتبر هذا العمل الفني الإنشادي الراقي من إنتاجـه الخاص وينضاف إلى مجموعة أعماله ، والذي سبق ولحنه قبل ثلاث سنوات و لم يكتب له الظهور إلا في سنة 2018 ، بعدما تم تسجيله في تركيا بشراكة مع استوديو EMREC تحت إشراف الفنان SERKAN HAKKI و توزيع ISTANBUL STRING .

وأكـد ''علي المديدي'' أحد منشدي مسابقة الشارقة لسنة 2016 في نسختها التاسعة لـ''شوف تيفي'' أن أهداف هـذا العمل الفني تصب نحو ''نشر قيم الإحسان مع الله أولا ثم الإحسان مع الغير و فعل الخير و نشر قيم التسامح و التطوع و المبادرة نحو الخير ...'' وأردف قائــلا: ''اخترت أن أنشر هذا العمل في هذه الفترة بالذات بحكم ما رأيناه مؤخرا من تدني الأعمال الفنية في الساحة...''

وأضــاف ''المديدي'' أحد الوجوه اللامعة في الإنشاد قائلا: ''قمت بنشر هذا العمل حتى يعطي للمستمع متنفسا إن صح التعبير وسط هذا الضغط الفني الصاخب لأن الفن في مجمله يرتقي بالذوق و يرتقي حتى بثقافة و أخلاقيات المجتمع''، وفي ذات السياق استشهد على طرحه الفني الهادف ''و كما قال المؤلف الموسيقي الألماني روبرت شومان : إذا أردت أن تتعرف على أخلاق الشعوب فاستمع إلى موسيقاها.''

وزاد '' فالفن أعتبره هو الرمز الأخلاقي عند تقدير باقي الشعوب لنا لذا يلزم نشر كل القيم الإنسانية المتعارف عليها وسط المجتمع المغربي حتى نكون رمزا للفن الهادف'' .