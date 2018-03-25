فضيحة تهز الفيسبوك بالمغرب..بعد مول الكانيطة وبنت ورزازات: تاقت في صاحبها وصورت فيديو جنسي ورسلاتو ليه والفيديو نتاشر ﻿

هز مقطع فيديو صادم، يومه الأحد، موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، ظهرت خلاله فتاة عارية وهي تمارس الجنس بواسطة ''جزرة'' و تصور نفسها بواسطة هاتفه النقال وتتحدث على ما يبدو لعشيقها.

''شوف تيفي''

هز مقطع فيديو صادم، يومه الأحد، موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، ظهرت خلاله فتاة عارية وهي تمارس الجنس بواسطة ''جزرة'' و تصور نفسها بواسطة هاتفه النقال وتتحدث على ما يبدو لعشيقها.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو الصادم والذي تبدو بطلته قاصرة لم تتجاوز 18 سنة، حيث عبر العديد منهم عن صدمتهم الكبيرة، داعين المصالح الأمنية إلى فتح تحقيق وإيقاف بطلته وأيضا عشيقها الذي قد يكون وراء تسريب الفيديو الجنسي.

ومن جهة أخرى، عبر العديد من النشطاء عن غضبهم الشديد بسبب الانحلال الأخلاقي لدى بعض المراهقات وهو ما يجعلهن فريسة سهلة لبعض الأشخاص، الذين يقومون بنشر الفيديوهات اللائي تظهرن به في وضعيات جنسية.

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