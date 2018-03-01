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عاجل.. فريق إيطالي يخطف زياش بقيمة 25 مليون أورو

بتاريــخ : 25 مارس 2018 / 11:47 عاجل.. فريق إيطالي يخطف زياش بقيمة 25 مليون أورو | سبور
عاجل.. فريق إيطالي يخطف زياش بقيمة 25 مليون أورو
كشفت وسائل إعلام إيطالية،اليوم الأحد، أن حكيم زياش، لاعب المنتخب المغربي والممارس رفقة فريق أجاكس أمستردام يحظى باهتمام كبير من نادي العاصمة الإيطالية روما والذي يرغب في التعاقد معه خلال

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كشفت وسائل إعلام إيطالية،اليوم الأحد، أن حكيم زياش، لاعب المنتخب المغربي والممارس رفقة فريق أجاكس أمستردام يحظى باهتمام كبير من نادي العاصمة الإيطالية روما والذي يرغب في التعاقد معه خلال المركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة ''كوريري ديللو سبورت'' الإيطالية أن اللاعب زياش أصبح من أولويات النادي في الانتقالات المقبلة ومستعد لدفع مبلغ يصل لـ 25 مليون يورو، لخطف توقيعه.

هذا ويخوض زياش مباراته الثانية رفقة المنتخب المغربي أمام منتخب أوزبكستان يوم الثلاثاء المقبل على أرضية ملعب مركب محمد الخامس استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018.

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شوف سبور المغرب المنتخب المغربي حكيم زياش

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