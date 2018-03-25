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بالصورة.. رجاء بلمير تقصف إحدى المتابعات وهذا ما قالته

بتاريــخ : 25 مارس 2018 / 11:29 بالصورة.. رجاء بلمير تقصف إحدى المتابعات وهذا ما قالته | ثقافة و فنون
بالصورة.. رجاء بلمير تقصف إحدى المتابعات وهذا ما قالته
نشرت الفنانة رجاء بلمير يوم أمس السبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام صورة لها رفقة أخيها عمر، وأرفقتها بتدوينة كتبت فيها: ''كاين شي حاقدين''، التعبير الذي اعتبره رواد الشبكات

''شوف تيفي'': زينب نمروك

نشرت الفنانة رجاء بلمير يوم أمس السبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام صورة لها رفقة أخيها عمر، وأرفقتها بتدوينة كتبت فيها: ''كاين شي حاقدين''، التعبير الذي اعتبره رواد الشبكات الاجتماعية أن رجاء تقصد إحدى متابعات شقيقها.

لم تترك رجاء تعليق إحدى متابعات حساب شقيقها عمر دون رد، بعدما قامت بالتعبير عن عدم رضاها بعمليهما الأخير، حيث جاء تعليق الفانز كالتالي: ''آش هاذ التخربيق وشكون نتوما هالعار رانا دخت راسي تخربق''، ثم ردت رجاء بالقول: ''شكون حنا، أوك باي''

وتجدر الإشارة إلى أن الأخوين بلمير أصدرا أغنيتهما ''سدينا'' أخيرا على طريقة الفيديو كليب، في قناتهم الرسمية، وتمحورت قصته حول نكران الجميل بين الإخوة.

 

‫شوف تيفي

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عمر رجاء بلمير المغرب شوف تيفي نكران الحقد

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