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جامعة لقجع تمنح الوداد 400 مليون سنتيم

بتاريــخ : 25 مارس 2018 / 11:07 جامعة لقجع تمنح الوداد 400 مليون سنتيم | سبور
جامعة لقجع تمنح الوداد 400 مليون سنتيم
كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن فريق الوداد الرياضي، سيتوصل بمنحة مالية من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، بعد إجرائه الجمع العام العادي بأحد الفنادق بالدار البيضاء، يوم الجمعة

''شوف سبور''

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن فريق الوداد الرياضي، سيتوصل بمنحة مالية من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، بعد إجرائه الجمع العام العادي بأحد الفنادق بالدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي.

وكشفت ذات المصادر، أن جامعة لقجع ستسلم الفريق الأحمر منحته السنوية خلال الأسبوع المقبل، المحددة في حدود 400 مليون سنتيم ، وهو ما يمثل قيمة الشطرين الأول والثاني من منحة النقل التلفزي، لينضاف إلى مبلغ مليون دولار و700 مليون سنتيم، الذي سجل كفائض في ميزانية الفريق الأحمر عن الموسم الماضي، بعدما بلغت عائداته 9 ملايين و300 مليون سنتيم ، في الوقت الذي صرف فيه الفريق 7 ملايين و500 مليون سنتيم .

 

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الوداد الرياضي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شوف سبور

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