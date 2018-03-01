عاجل..جريمة قتل بشعة داخل معصرة زيتون بآسفي والضحية ضربوه بجنوية في الظهر ﻿

اهتز السوق الأسبوعي ''خميس أولاد الحاج'' بالصويرية القديمة ضواحي آسفي، قبل قليل من يومه الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في عقده الثاني، تلقى طعنة على مستوى الظهر بواسطة سلاح أبيض وسط

''شوف تيفي''

اهتز السوق الأسبوعي ''خميس أولاد الحاج'' بالصويرية القديمة ضواحي آسفي، قبل قليل من يومه الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في عقده الثاني، تلقى طعنة على مستوى الظهر بواسطة سلاح أبيض وسط معصرة خاصة بزيت الزيتون.

وحسب مصادر محلية فإن والد الضحية، عثر على ابنه جثة هامدة داخل المعصرة غارقا في بحر من الدماء، ليسارع إلى إبلاغ مصالح الدرك الملكي.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي حلت بعين المكان، مرفوقة بالشرطة العلمية،حيث تم فتح تحقيق للكشف عن هوية المتورط في هذا العمل الإجرامي الشنيع.