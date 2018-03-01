مثير.. حراس مرمى مونديال 2018 يواجهون كابوسا حقيقيا وهذه هي التفاصيل ﻿

عبر 3 حراس مرمى متألقين في مسيرتهم الرياضية، عن استيائهم من الكرة التي أنتجتها شركة ''أديداس'' خصيصا لكأس العالم 2018 المقررة الصيف المقبل في روسيا.

'' شوف سبور''

عبر 3 حراس مرمى متألقين في مسيرتهم الرياضية، عن استيائهم من الكرة التي أنتجتها شركة ''أديداس'' خصيصا لكأس العالم 2018 المقررة الصيف المقبل في روسيا.

وشكا دافيد دي خيا وبيبي رينا حارسا مرمى إسبانيا ومارك أندريه تير شتيغن الحارس الألماني، من الكرة التي طورتها الشركة الألمانية معتبرين أنها مشكلة كبيرة لحراس المرمى.

وحذر حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي دي خيا حراس المونديال من الكرة، التي قال إنها ستكون ''كابوسا'' بالنسبة لهم.

وتابع قائلا : ''إنها غريبة حقا. كان بالإمكان تصنيعها بشكل أفضل''.

وفي نفس السياق قال رينا: ''أراهن أننا سنرى على الأقل 35 هدفا من تسديدات بعيدة المدى في المونديال، لأنه من المستحيل التعامل معها. إنها مغطاة بشرائح البلاستيك مما يجعل من الصعب الإمساك بها. حراس المرمى سيواجهون مشكلات مع هذه الكرة''.