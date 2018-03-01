تصريح مدرب المنتخب المصري يثير سخرية الفيسبوكيين ﻿

أثار تصريح مدرب المنتخب المصري هيكتور كوبر، سخرية المتابعين الرياضيين بمن فيهم مساندي المنتخب المصري، بعد إعلانه عن تحقيق الفوز بلقب كأس العالم 2018، مباشرة بعد هزيمته أمام منتخب البرتغال في

'' شوف سبور''

أثار تصريح مدرب المنتخب المصري هيكتور كوبر، سخرية المتابعين الرياضيين بمن فيهم مساندي المنتخب المصري، بعد إعلانه عن تحقيق الفوز بلقب كأس العالم 2018، مباشرة بعد هزيمته أمام منتخب البرتغال في المباراة الودية التي انتهت بهدفين مقابل هدف واحد بتوقيع كل من محمد صلاح وكريستيانو رونالدو.

وأكد مدرب الفراعنة، أنه سعيد بشعور الشعب المصري والمردود المميز عقب مباراة الأمس أمام البرتغال، خاصة بعد المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون خلال جميع المباريات، موضحا أن ''الهزيمة مؤشر جيد وكبير في قدرتنا على منافسة جميع المنتخبات الكبيرة في العالم''.

وتفاعلت الجماهير المتابعة لكرة القدم، بسخرية كبيرة من تصريح مدرب المنتخب المصري، معبرة أن هزيمته أفقدته صوابه ونسي أن كأس العالم يعرف مشاركة أقوى المنتخبات العالمية بغض النظر عن منتخب البرتغال في إشارة إلى منتخب الأرجنتين وإسبانيا وألمانيا.