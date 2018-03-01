هام للمغاربة..هكذا يجب عليكم التعامل مع إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي ﻿

انتقل المغرب يومه الأحد الأخير من شهر مارس للعمل بالتوقيت الصيفي، وهو ما يعني أن على المغاربة الاستيقاظ في وقت مبكر، ما سيدفع بالعديد منهم إلى طرح بعض التساؤلات بخصوص عواقب هذا التغيير من الناحية

''شوف تيفي''

انتقل المغرب يومه الأحد الأخير من شهر مارس للعمل بالتوقيت الصيفي، وهو ما يعني أن على المغاربة الاستيقاظ في وقت مبكر، ما سيدفع بالعديد منهم إلى طرح بعض التساؤلات بخصوص عواقب هذا التغيير من الناحية الصحية وإن كان سيزيد من توتر المغاربة.

وإلى جانب المغرب فإن أوكرانيا بدورها، قامت يومه الأحد، بإضافة ساعة إلى توقيتها العادي، ولهذا قدم موقع ''أوكرانيا بالعربية'' مجموعة من النصائح، جاءت على الشكل التالي:

1- الهواء النقي:

ينبغي أن يكون المشي في الهواء الطلق جزء لا يتجزأ من نمط حياتك لأسبوع واحد على الأقل قبل العمل بالتوقيت الصيفي. وبطبيعة الحال، يجب أن يكون المشي جزء من الطريقة الصحية لحياة أي شخص، بغض النظر عن الوقت من السنة.

2- الخلود إلى النوم مبكرا:

حاول أن تخلد إلى النوم في وقت أبكر من السابق قبل أسبوع من تغيير التوقيت. وهذا يعطي فرصة للجسم للتكيف مع التغير في الروتين اليومي. وخلال هذه الفترة أيضا لا يضر إجراء قيلولة إذا كان نمط حياتك يسمح بذلك.

3- تقليل العمل اليومي:

حاول أن تقلل ضغط العمل في الأيام التي تسبق تعديل الساعة وخلال الأسابيع القليلة الأولى بعد ذلك. والسماح لجسمك على التكيف مع الروتين اليومي الجديد. هذا ينطبق بشكل خاص على كبار السن وأولئك الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية. وينبغي على الرياضيين أيضا تجنب الأحمال الحديدية في التدريب خلال الفترة الأولى من التوقيت الصيفي. ووجد باحثون من فنلندا أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بعد التوقيت الصيفي يزداد بنسبة 8٪، كما وجد باحثون أمريكيون أنه في الأيام الأولى بعد تغيير التوقيت تزداد حوادث العمل بنسبة 5٪.

4- الاهتمام بالتغذية:

ما تأكله له تأثير جوهري على حالتك الصحية لذلك حاول أن لا تزيد من التوتر الناتج عن إجهاد إضافي نتيجة سوء التغذية. تجنب المأكولات الذهنية والطعام الحار ولا تعتمد على الحلويات. وبما أنه لا تتواجد الخضروات الطازجة في هذا الوقت من العام في أوكرانيا لذلك يمكنك تناول أقراص الفيتامينات. كما يوصي بعض الأطباء في هذا الوقت بشرب الشاي الأخضر كوسيلة للحفاظ على الجسم في حالة جيدة.

5- عدم قيادة السيارات:

قد يبدو هذا غير طبيعي تماما ولكن في الأيام الأولى بعد الدخول في التوقيت الصيفي يجب على السائقين غير الواثقين بأنفسهم تجنب السفر خلف عجلة القيادة. وقد وجد باحثون أمريكيون إلى أنه في اليوم الذي يلي العمل بالتوقيت الصيفي ارتفاع عدد الحوادث في الولايات المتحدة بنسبة 6٪.