الرحل يطالبون بتعليم جيد لأبنائهم على هامش الدورة 15 للمهرجان الدولي للرحل المنظم بمحاميد الغزلان بإقليم زاكورة ﻿

أوضح الباحث عبد الله باعلي يوم أمس السبت 24 مارس على هامش الدورة 15 للمهرجان الدولي للرحل المنظم بمحاميد الغزلان بإقليم زاكورة خلال الفترة الممتدة من 22 إلى غاية 24 من شهر مارس الجاري أن السكان الرحل

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أوضح الباحث عبد الله باعلي يوم أمس السبت 24 مارس على هامش الدورة 15 للمهرجان الدولي للرحل المنظم بمحاميد الغزلان بإقليم زاكورة خلال الفترة الممتدة من 22 إلى غاية 24 من شهر مارس الجاري أن السكان الرحل يطمحون إلى توفير تعليم أساسي جيد لكافة أبنائهم .

وفي هذا الصدد أشار الباحث أن 84 بالمائة من الرحل لم يسبق لهم أن ولجوا المدارس نهائيا حسب إحصائيات سنة 2014، مشيرا كذلك أن نسبة التمدرس في وسط الأطفال الرحل المتراوحة أعمارهم بين 7 و 12 سنة محدودة جدا لا تتجاوز 31,3 بالمائة.

كما أشار الباحث نفسه أن الأطفال الرحل يواجهون إكراهات كمشكل التنقل زد على ذلك المشاكل الأسرية إضافة لغياب الموارد المالية، موجها بذلك دعوة مفادها العمل على مساعدة هذه الشريحة التي تعتبر جزء من المجتمع عبر تهيئة بنى تحتية للتمدرس وصياغة برامج بيداغوجية ملائمة لبيئة الرحل، كما نوه الباحث وأشاد بالمصادقة على مشروع قانون 113.13 حول الترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.