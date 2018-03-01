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انفــراد.. شيــخ مغربي يطالب بإلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب لـ''شوف تيفي'' : ''لسنا عبيدا لفقهاء السلف والله يأمر بالعدل وليس بالتعصيب''

بتاريــخ : 25 مارس 2018 / 09:49 انفــراد.. شيــخ مغربي يطالب بإلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب لـشوف تيفي : لسنا عبيدا لفقهاء السلف والله يأمر بالعدل وليس بالتعصيب | مجتمع
انفــراد.. شيــخ مغربي يطالب بإلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب لـ''شوف تيفي'' : ''لسنا عبيدا لفقهاء السلف والله يأمر بالعدل وليس بالتعصيب''
أوضــح الشيخ ''محمد ابن الأزرق الأنجري'' أحد الوجوه البارزة المطالبة بإلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب، أن المطالبين بتعديل المواريث مغاربة لهم عقل وفكر، وبعضهم متفقه في الدين، وآخرون محامون وقضاة

''شــوف تيفي'' م.قاسمي

أوضــح الشيخ ''محمد ابن الأزرق الأنجري'' أحد الوجوه البارزة المطالبة بإلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب، أن المطالبين بتعديل المواريث مغاربة لهم عقل وفكر، وبعضهم متفقه في الدين، وآخرون محامون وقضاة وحقوقيون وعلماء اجتماع وسياسيون يدركون الواقع الاجتماعي ومشاكله أكثر من الفقهاء المنزوين عن العالم في برجهم العاجي.

وأضــاف ''الأنجري'' الرجل المثير للجدل في مكالمة هاتفية لـ''شوف تيفي'' أن قضية التعصيب ليست بالأمر الغامض الذي لا يمكن أن يدركه إلا المتخصص في الشريعة المحيط بمسائل الميراث إحاطة شاملة، وأردف ''كل إنسان عاقل يدرك صور التعصيب التي تطالب العريضة بإلغائها بكل سهولة ويسر، والذين يرمون الموقعين بالجهل أو استهداف ثوابت الدين إنما يمارسون الإرهاب الفقهي والعدوان المعرفي، ولا يسلكون سبل الدين المحفوظ في الحوار بالتي هي أحسن مع المخالفين، وحسن الظن بكل مواطن يرفع الدفاع عن المظلومين شعاراً''.

وردا على منتقدي الموقعين على النداء الذي أطلقته 100 شخصية إعلامية وسياسية وحقوقية وأكاديمية مغربية معروفة ، من أجل المطالبة بـ''إلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب من قانون المواريث المغربي'' ، زاد قائلا : '' إن طريقة التهكم بالموقعين وإرسال التهم جزافا والطعن في الأشخاص إيماناً وعلما ووطنية، إنما يرتكبون الإثم والبغي من حيث لا يشعرون. وإن معظم مسائل الإرث اجتهادية بما فيها التعصيب الذي تعود أصوله إلى العرف العربي الجاهلي''.

واسترســل ''لقد عالج فقهاء السلف مشاكلهم بالعرف والشرع، ولسنا عبيدا لهم حتى نبقى حبيسي اجتهادهم الظرفي بواقع مختلف كليا عن واقعنا، يجب علينا أن نفهم كتاب ربنا وسنة نبينا على ضوء واقعنا كما فهموا هم في سياق واقعهم، إن الله يأمر بالعدل وليس بالتعصيب، فإن تحقق العدل فتم شرع الله، والتعصيب في عصرنا في معظم صوره ظلم وهضم وعدوان، ومعاذ الله أن يلزمنا الله العدل الحكيم الرحيم بشيء من ذلك.''

من جهته ، أكد ذات المتحدث لــ''شوف تيفي'' أنه لا توجد سلطة قانونية أو اجتماعية تفرض على العصبة اليوم ما كانوا ملزمين به في الماضي بقوة العرف الاجتماعي الصارم ، مصرحا : ''لا وجه للإصرار على توريثهم زيادة على ما في كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة، فالأقارب من جهة العمومة مثلاً، لم يذكرهم القرآن ولم تورثهم السنة بحديث خاص بهم، وكذلك الشأن بالنسبة لابن الأخ، فكيف يزعم زاعم أن الموقعين على عريضة التعصيب يستهدفون ثوابت الدين وقطعياته اليقينية؟. ''

وحول ماهية الموقعين على النداء اختتم قائلا: ''فينا الحقوقيون والمحامون والقضاة وعلماء الاجتماع، وهم أيضاً أهل اختصاص ، وعلى المعارضين أن يركزوا على المضامين لا على الموقعين''.

هـــذا وقد خلص النداء الذي تم تداوله على نطاق واسع خلال الأيــام الأخيرة إلى أن هذا القانون هو اجتهاد فقهي لا يجد له أي سند في القرآن الكريم، فضلا عن أنه لا يتناسب مع مقاصد الشريعة الإسلامية في تحقيق العدل بين الناس.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي الإرث التعديل النداء التوقيع المطالبين الأنجري

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