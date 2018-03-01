220 مليون أورو من أجل ضم محمد صلاح ﻿

أكدت تقارير إخبارية بريطانية، أن قيمة النجم المصري ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي ، محمد صلاح ، ارتفعت بشكل كبير ، بعد المستويات الكبيرة التي يقدمها في الدوري الإنجليزي في الآونة الأخيرة .

''شوف سبور''

أكدت تقارير إخبارية بريطانية، أن قيمة النجم المصري ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي ، محمد صلاح ، ارتفعت بشكل كبير ، بعد المستويات الكبيرة التي يقدمها في الدوري الإنجليزي في الآونة الأخيرة .

وأكدت صحيفة ّ''ذا صن'' البريطانية يوم الجمعة الماضي ، أن أندية عالمية مثل برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان ، دخلت في مفاوضات مع مسؤولي الفريق الإنجليزي ، من أجل ضم محمد صلاح ، حيث خصصت مبلغ 220 مليون أورو للفوز بخدمات اللاعب المصري، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويذكر أن نجم المنتخب المصري محمد صلاح ، يحتل ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد ب 28 هدفا إلى غاية الجولة 31.