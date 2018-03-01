كونتي مرشح لخلافة إيمري في تدريب باريس سان جيرمان ﻿

كشفت تقارير إعلامية، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بدأت فعليا في اتخاذ خطوات جادة نحو التعاقد مع مدرب جديد لخلافة إيمري خلال الفترة المقبلة في ظل خطط الإدارة ببناء فريق قوي قادر على

'' شوف سبور''

كشفت تقارير إعلامية، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بدأت فعليا في اتخاذ خطوات جادة نحو التعاقد مع مدرب جديد لخلافة إيمري خلال الفترة المقبلة في ظل خطط الإدارة ببناء فريق قوي قادر على المنافسة على الألقاب الأوروبية.

وأشارت الصحف بأن البرازيلي ماكسويل مساعد مدرب النادي ''الباريسي'' رشح الثنائي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي الإنجليزي والبرتغالي جوزي مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، لخلافة إيمري على رأس العارضة الفنية لـ''سان جيرمان''.

وفشل إيمري في تحقيق طموحات وأحلام جماهير النادي الفرنسي حيث ودع رابطة أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي واقتصرت المنافسة على البطولات المحلية فقط.