 كونتي مرشح لخلافة إيمري في تدريب باريس سان جيرمان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

انفــراد.. شيــخ مغربي يطالب بإلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب لـشوف تيفي : لسنا عبيدا لفقهاء السلف والله يأمر بالعدل وليس بالتعصيب | مجتمع

انفــراد.. شيــخ مغربي يطالب بإلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب لـ''شوف تيفي'' : ''لسنا عبيدا لفقهاء

صــــادم.. فيديو إبــاحي يكشــف أسرارا كبيرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب | دولي

صــــادم.. فيديو إبــاحي يكشــف أسرارا كبيرة عن الرئيس الأمريكي ''دونالد ترامب''

ســــابقة.. مسؤول أمريكي كبير يعترف : الولايات المتحدة اقتربت من أخطر لحظة في تاريخها | دولي

ســــابقة.. مسؤول أمريكي كبير يعترف : ''الولايات المتحدة اقتربت من أخطر لحظة في تاريخها''

خطير..معركة خطيرة بالأسلحة البيضاء وسط كورنيش طنجة والناس تخلعو | حوادث و حقوق

خطير..معركة خطيرة بالأسلحة البيضاء وسط كورنيش طنجة والناس تخلعو

خطير..إضافة ساعة تصيب الإنسان بأزمة قلبية ودراسة أمريكية تكشف التفاصيل الصادمة بخصوصها | مجتمع

خطير..''إضافة ساعة'' تصيب الإنسان بأزمة قلبية ودراسة أمريكية تكشف التفاصيل الصادمة بخصوصها

رياح قوية والبرد بزاف وأمطار اليوم الأحد بهذه المناطق | مجتمع

رياح قوية والبرد بزاف وأمطار اليوم الأحد بهذه المناطق

بالصور..ضحى ذاكر خريجة إكس فاكتر وأستوديو دوزيم تطلق اعطيني التيساع | ثقافة و فنون

بالصور..''ضحى ذاكر'' خريجة ''إكس فاكتر'' و''أستوديو دوزيم'' تطلق ''اعطيني التيساع''

بالصور.. أمن الحي الحسني شدوا شاب على موطور شوفو شنو لقاو عندو | مجتمع

بالصور.. أمن الحي الحسني شدوا شاب على موطور شوفو شنو لقاو عندو

بالفيديو.. كاميرات المراقبة تلتقط محاولة سرقة محل هواتف بالمحاميد بمراكش | مجتمع

بالفيديو.. كاميرات المراقبة تلتقط محاولة سرقة محل هواتف بالمحاميد بمراكش

كأس العالم عناد في الحلم... رغم أنف المشككين

كونتي مرشح لخلافة إيمري في تدريب باريس سان جيرمان

بتاريــخ : 25 مارس 2018 / 08:53 كونتي مرشح لخلافة إيمري في تدريب باريس سان جيرمان | سبور
كونتي مرشح لخلافة إيمري في تدريب باريس سان جيرمان
كشفت تقارير إعلامية، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بدأت فعليا في اتخاذ خطوات جادة نحو التعاقد مع مدرب جديد لخلافة إيمري خلال الفترة المقبلة في ظل خطط الإدارة ببناء فريق قوي قادر على

'' شوف سبور''

كشفت تقارير إعلامية، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بدأت فعليا في اتخاذ خطوات جادة نحو التعاقد مع مدرب جديد لخلافة إيمري خلال الفترة المقبلة في ظل خطط الإدارة ببناء فريق قوي قادر على المنافسة على الألقاب الأوروبية.

وأشارت الصحف بأن البرازيلي ماكسويل مساعد مدرب النادي ''الباريسي'' رشح الثنائي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي الإنجليزي والبرتغالي جوزي مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، لخلافة إيمري على رأس العارضة الفنية لـ''سان جيرمان''.

وفشل إيمري في تحقيق طموحات وأحلام جماهير النادي الفرنسي حيث ودع رابطة أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي واقتصرت المنافسة على البطولات المحلية فقط.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب باريس سان جيرمان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الوداد الرياضي يحدد مدة غياب مدافعه الشيخ كومارا | سبور

الوداد الرياضي يحدد مدة غياب مدافعه الشيخ كومارا

جديد فريق الوداد البيضاوي قبل مباراة شباب الريف الحسيمي | سبور

جديد فريق الوداد البيضاوي قبل مباراة شباب الريف الحسيمي

220 مليون أورو من أجل ضم محمد صلاح | سبور

220 مليون أورو من أجل ضم محمد صلاح

ليونيل ميسي يكشف مدى خطورة إصابته | سبور

ليونيل ميسي يكشف مدى خطورة إصابته

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شهادات صــادمة من برشيد على لسان جيران الطفلة اللي اغتاصبها الأب ديالها بصبعو و افتض ليها البكارة | خارج البلاطو
منذ 40 دقيقة

بالفيديو..شهادات صــادمة من برشيد على لسان جيران الطفلة اللي اغتاصبها الأب ديالها بصبعو و افتض ليها البكارة

بالفيديو.. سهى المصري ونهاد ضريف تؤدّيان أغنية صافي ل أسماء المنور | بــووز

بالفيديو.. سهى المصري ونهاد ضريف تؤدّيان أغنية ''صافي'' ل أسماء المنور

صــــادم و غير متوقع..من قلب مدينة برشيد..أول تصريح لوالدة الطفلة اللي افتض ليها الأب البكارة ديالها..كنت ناعسة معاها نضت من حداه جيث لقيتو خاشي صبعو فبنتو الصغيرة و دازت بالدم | بــووز

صــــادم و غير متوقع..من قلب مدينة برشيد..أول تصريح لوالدة الطفلة اللي افتض ليها الأب البكارة ديالها..كنت ناعسة معاها نضت من حداه جيث لقيتو خاشي صبعو فبنتو الصغيرة و دازت بالدم

فيديو لمعلمة استثنائية و طلبة استثنائيين.. هبة الشرفا.. تحدت الإعاقة وأصبحت معلمة أطفال | بــووز

فيديو لمعلمة استثنائية و طلبة استثنائيين.. هبة الشرفا.. تحدت الإعاقة وأصبحت معلمة أطفال

﻿

آخر المستجدات

انفــراد.. شيــخ مغربي يطالب بإلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب لـشوف تيفي : لسنا عبيدا لفقهاء السلف والله يأمر بالعدل وليس بالتعصيب | مجتمع
منذ 3 دقائق

انفــراد.. شيــخ مغربي يطالب بإلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب لـ''شوف تيفي'' : ''لسنا عبيدا لفقهاء

صــــادم.. فيديو إبــاحي يكشــف أسرارا كبيرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب | دولي

صــــادم.. فيديو إبــاحي يكشــف أسرارا كبيرة عن الرئيس الأمريكي ''دونالد ترامب''

ســــابقة.. مسؤول أمريكي كبير يعترف : الولايات المتحدة اقتربت من أخطر لحظة في تاريخها | دولي

ســــابقة.. مسؤول أمريكي كبير يعترف : ''الولايات المتحدة اقتربت من أخطر لحظة في تاريخها''

خطير..معركة خطيرة بالأسلحة البيضاء وسط كورنيش طنجة والناس تخلعو | حوادث و حقوق

خطير..معركة خطيرة بالأسلحة البيضاء وسط كورنيش طنجة والناس تخلعو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.