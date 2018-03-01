ليونيل ميسي يكشف مدى خطورة إصابته ﻿

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، إصابته التي تعرض لها في تدريبات منتخب بلاده ، والتي غاب على أثرها عن مواجهة إيطاليا الودية استعدادًا لكأس العالم 2018.

''شوف سبور''

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، إصابته التي تعرض لها في تدريبات منتخب بلاده ، والتي غاب على أثرها عن مواجهة إيطاليا الودية استعدادًا لكأس العالم 2018.

وقال ليونيل ميسي في تصريحات تليفزيونية لقناة Tyc الأرجنتينية يوم أمس السبت : '' لقد عانيت من الإصابة في أوتار الركبة منذ بعض الوقت''، مضيفا بالقول''دائمًا أرغب في اللعب، الطريق إلى المونديال لا يزال طويلًا، قررت عدم الاستعجال بالمشاركة أمام إيطاليا، لكنني متفائل قبل مباراة إسبانيا''.

وكان مدرب المنتخب الأرجنتيني خورخي سامباولي، قد صرح أن ميسي يعاني من بعض الانزعاجات البسيطة في العضلة الخلفية، لذلك قرر عدم المخاطرة بإشراكه في مواجهة إيطاليا.

ويذكر أن المنتخب الأرجنتيني كان قد فاز على نظيره الإيطالي، يوم الجمعة الماضي ، بهدفين نظيفين، كما يستعد لخوض مواجهة ودية أخرى مع المنتخب الإسباني يوم الثلاثاء المقبل .