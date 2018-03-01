خطير..''إضافة ساعة'' تصيب الإنسان بأزمة قلبية ودراسة أمريكية تكشف التفاصيل الصادمة بخصوصها ﻿

مرة أخرى، اختار نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التعبير عن غضبهم بعد إضافة ساعة للتوقيت الرسمي من خلال التذكير بدراسة أمريكية، أكدت أن التحول إلى العمل بالتوقيت الصيفي وفقدان ساعة من ساعات

''شوف تيفي''

مرة أخرى، اختار نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التعبير عن غضبهم بعد إضافة ساعة للتوقيت الرسمي من خلال التذكير بدراسة أمريكية، أكدت أن التحول إلى العمل بالتوقيت الصيفي وفقدان ساعة من ساعات النوم يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأزمة قلبية بنسبة 25 بالمائة في أول يوم عمل بالتوقيت الصيفي.

وأكدت الدراسة أن تأثير تقديم وتأخير الساعة، يظهر عند مقارنة حالات الدخول إلى المستشفيات من قاعدة بيانات المستشفيات غير الاتحادية بولاية ميشغان، وفحصت الدراسة معدل دخول المستشفيات قبل بداية العمل بالتوقيت الصيفي ويوم الاثنين الذي يلي بدء العمل بالتوقيت الصيفي فورا لمدة أربع سنوات متتالية، وقال الدكتور أمنيت سندو طبيب القلب في جامعة كولورادو في دنفر والذي ترأس الدراسة إنه بوجه عام فإن التاريخ يشير إلى حدوث الأزمات القلبية غالبا بعد صباح اليوم الثاني من العمل بالتوقيت الصيفي أي يوم الاثنين، وقد يكون هذا بسبب ضغط بدء أسبوع عمل وحدوث تغييرات ملازمة في دائرة النوم واليقظة.

وقال ساندو الذي قدم نتائجه في الجلسات العلمية السنوية للجامعة الأمريكية لطب القلب في واشنطن إنه ''مع بدء العمل بنظام التوقيت الصيفي فإن هذا يرتبط بانخفاض ساعات النوم ساعة''.