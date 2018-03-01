رئيس ريال مدريد يحسم في رحيل زيدان ﻿

تمكن زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد، من إثبات وجوده داخل الفريق الملكي بعدما قدم موسمين استثنائيين في بداية مسيرته حقق خلالهما 8 ألقاب، من بينها بطولتان متتاليتان لدوري أبطال أوروبا في إنجاز

'' شوف سبور''

تمكن زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد، من إثبات وجوده داخل الفريق الملكي بعدما قدم موسمين استثنائيين في بداية مسيرته حقق خلالهما 8 ألقاب، من بينها بطولتان متتاليتان لدوري أبطال أوروبا في إنجاز لم يسبق تحقيقه في تاريخ البطولة رغم أن بعض الجماهير فقدت الثقة بسبب المستوى السيء الذي قدمه الفريق خلال الموسم الحالي.

وقال رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سيستمر مع ريال مدريد حتى نهاية عقده في 2021 ما لم يطلب هو الرحيل قبل هذا الموعد، نافيا كل الشائعات التي تحدثت عن إقالته بنهاية الموسم الحالي، وهذا حسب ما أوردته صحيفة الماركا المدريدية.

وتولى زين الدين زيدان تدريب ريال مدريد عام 2016 خلفا للمقال رافائيل بينيتيز، ليحقق دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول، ويعقبه بخماسية تاريخية في موسمه الثاني لم يسبق وأن حققها أي مدرب في تاريخ ريال مدريد.