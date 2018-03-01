رياح قوية والبرد بزاف وأمطار اليوم الأحد بهذه المناطق ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا فوق مرتفعات الأطلس والهضاب العليا خلال الليل والصباح، مع نزول أمطار أو زخات مطرية أحيانا رعدية فوق

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا فوق مرتفعات الأطلس والهضاب العليا خلال الليل والصباح، مع نزول أمطار أو زخات مطرية أحيانا رعدية فوق منطقة طنجة والريف والسايس والأطلس المتوسط وسواحل البحر الأبيض المتوسط، وشمال المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس.

وستبقى الأجواء غائمة جزئيا مع تساقط بعض القطرات المطرية الضعيفة والمتفرقة بالسهول المتواجدة شمال الجديدة ومنطقة الغرب والشاوية وشمال الأطلس الكبير وجنوب المنطقة الشرقية. كما سيسجل تساقط ثلوج فوق الأطلس المتوسط والريف وشمال المنطقة الشرقية. فضلا عن هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بالأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد. وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية من القطاع الغربي بمنطقة طنجة والريف والأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، ومن القطاع الشمالي على السواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، فيما ستكون معتدلة إلى ضعيفة القوة، شمالية وأحيانا شمالية- غربية على العموم بباقي جهات المملكة. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و03 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 03 و08 درجات بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول غرب الأطلس والشاوية وداخل منطقة دكالة وعبدة والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 08 و12 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، وما بين 14 و18 درجة في باقي الأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستتأرجح ما بين 03 و08 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 10 و16 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة طنجة واللوكوس والغرب والشاوية والواجهة المتوسطية، وما بين 17 و22 درجة بدكالة وعبدة والشياظمة والرحامنة وسهول تادلة وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 22 و26 درجة بسوس والسفوح الجنوبية الشرقية والسواحل الوسطى والجنوبية، وما بين 26 و32 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، ولكن قوي إلى جد قوي الهيجان شرق الحسيمة صباحا، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقوي إلى جد قوي الهيجان ما بين رأس سيم وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.