بالصور..''ضحى ذاكر'' خريجة ''إكس فاكتر'' و''أستوديو دوزيم'' تطلق ''اعطيني التيساع'' ﻿

تستعد الفنانة المغربية ''ضحى ذاكر'' خريجة برنامج ''إكس فاكتر'' وبرنامج ''أستوديو دوزيم'' لطرح أغنية جديدة بعنوان ''اعطيني التيساع'' وهي من كلمات ''محمد أمير'' وألحان ''فيصل مزراك''

شوف تيفي: ماريا جعدود

تستعد الفنانة المغربية ''ضحى ذاكر'' خريجة برنامج ''إكس فاكتر'' وبرنامج ''أستوديو دوزيم'' لطرح أغنية جديدة بعنوان ''اعطيني التيساع'' وهي من كلمات ''محمد أمير'' وألحان ''فيصل مزراك'' ويعود توزيعها لـ''بدر المخلوقي''، وتأتي الأغنية كرسالة إلى بعض الرجال كما قالت ''ضحى'' : ''الرجل الذي لا يحترم المرأة والذي يخونها بإستمرار ..احسن ليه يعطيها بالتيساع''.

و قد تعرف الجمهور على ''ضحى'' أكثر من خلال برنامج ''استوديو دوزيم'' لتلتحق بعد ذلك ببرنامج ''إكس فاكتر'' حيث أشاد بموهبتها الفنان اللبناني راغب علامة لتكون بذلك فرصة ذهبية ليتعرف عليها الجمهور العربي أكثر، وتستقر الفنانة ''ضحى ذاكر'' حاليا بالديار السويسرية لتكون بذلك قريبة من الجالية المغربية من أجل إحياء مجموعة من الحفلات و المهرجانات.

وجدير بالذكر أن الفنانة ''ضحى'' أصدرت آخر أعمالها رفقة المغني المغربي ''منير الغنيمي'' تحت عنوان ''أعصاب باردة'' والتي لاقت استحسان الجمهور.