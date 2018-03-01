مثير.. شوفو شنو قال بويول قائد برشلونة السابق عن انتقال نيمار للريال ﻿

في تصريح مثير قال الإسباني كارلوس بويول قائد برشلونة والمنتخب الإسباني السابق، أنه لن تكون هناك مشكلة في انتقال نيمار دا سيلفا إلى صفوف ريال مدريد الإسباني إنه محترف.

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في تصريح مثير قال الإسباني كارلوس بويول قائد برشلونة والمنتخب الإسباني السابق، أنه لن تكون هناك مشكلة في انتقال نيمار دا سيلفا إلى صفوف ريال مدريد الإسباني إنه محترف.

ووفق ما كشفت عنه صحيفة ''ذو صن'' البريطانية يومه السبت، فإن بويول قال « إن هناك ما يدعو إلى رغبة النجم البرازيلي في العودة إلى إسبانيا، وعلى ما يبدو أن عمالقة ريال مدريد تمكنوا من الإمساك به ».

ويعتقد بويول الذي لعب مع نجم السامبا لموسم واحد في كامب نو، أنه لن يكون هناك مشكلة إذا اختار زميله السابق الانضمام إلى فريق زين الدين زيدان، لكن سيكون ذلك صعبا نظرا لإنفاق إدارة باريس سان جيرمان الكثير لضم نيمار.

تجدر الإشارة، إلى أن نيمار دا سيلفا خضع الشهر الجاري لعملية جراحية على مستوى الكاحل عقب تعرضه لإصابة خطيرة في إحدى مباريات دوري الدرجة الأولى الفرنسي.