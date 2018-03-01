 مثير.. شوفو شنو قال بويول قائد برشلونة السابق عن انتقال نيمار للريال ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور.. أمن الحي الحسني شدوا شاب على موطور شوفو شنو لقاو عندو | مجتمع

بالصور.. أمن الحي الحسني شدوا شاب على موطور شوفو شنو لقاو عندو

بالفيديو.. كاميرات المراقبة تلتقط محاولة سرقة محل هواتف بالمحاميد بمراكش | مجتمع

بالفيديو.. كاميرات المراقبة تلتقط محاولة سرقة محل هواتف بالمحاميد بمراكش

محمد عــامر سفير المغرب ببلجيكا يؤكد على دور الأئمة المغاربة في نشر قيم التسامح والإسلام الوسطي في المغرب أو خارجه | بوليتيك

''محمد عــامر'' سفير المغرب ببلجيكا يؤكد على دور الأئمة المغاربة في نشر قيم التسامح والإسلام الوسطي

بالفيديو.. جنازة الفنانة ريم البنا على أنغام النشيد الوطني الفلسطيني | دولي

بالفيديو.. جنازة الفنانة ريم البنا على أنغام النشيد الوطني الفلسطيني

صادم.. انتحار زوجة من بعد ما رفض زوجها الرقص معها | حوادث و حقوق

صادم.. انتحار زوجة من بعد ما رفض زوجها الرقص معها

طونوبيلا طلعات فوق طروطوار.. والسائق وصاحبو بغاو يهروبو لكن.. | حوادث و حقوق

طونوبيلا طلعات فوق طروطوار.. والسائق وصاحبو بغاو يهروبو لكن..

تذكير هام للمغاربة..زيدو ساعة هاذ الليلة | مجتمع

تذكير هام للمغاربة..زيدو ساعة هاذ الليلة

عـــاجل و بالصـــورة..هذه هي المدينة التي يتواجد فيها الملك محمد السادس | بوليتيك

عـــاجل و بالصـــورة..هذه هي المدينة التي يتواجد فيها الملك محمد السادس

عاجـــــل: المديرية العامة للأمن الوطني تُكذب المحامي زيان حول استدعاء إحدى المشتكيات في قضية بوعشرين | بوليتيك

عاجـــــل: المديرية العامة للأمن الوطني تُكذب المحامي زيان حول استدعاء إحدى المشتكيات في قضية

كأس العالم عناد في الحلم... رغم أنف المشككين

مثير.. شوفو شنو قال بويول قائد برشلونة السابق عن انتقال نيمار للريال

بتاريــخ : 25 مارس 2018 / 04:19 مثير.. شوفو شنو قال بويول قائد برشلونة السابق عن انتقال نيمار للريال | سبور
مثير.. شوفو شنو قال بويول قائد برشلونة السابق عن انتقال نيمار للريال
في تصريح مثير قال الإسباني كارلوس بويول قائد برشلونة والمنتخب الإسباني السابق، أنه لن تكون هناك مشكلة في انتقال نيمار دا سيلفا إلى صفوف ريال مدريد الإسباني إنه محترف.

شوف سبور

في تصريح مثير قال الإسباني كارلوس بويول قائد برشلونة والمنتخب الإسباني السابق، أنه لن تكون هناك مشكلة في انتقال نيمار دا سيلفا إلى صفوف ريال مدريد الإسباني إنه محترف.

ووفق ما كشفت عنه صحيفة ''ذو صن'' البريطانية يومه السبت، فإن بويول قال « إن هناك ما يدعو إلى رغبة النجم البرازيلي في العودة إلى إسبانيا، وعلى ما يبدو أن عمالقة ريال مدريد تمكنوا من الإمساك به ».

ويعتقد بويول الذي لعب مع نجم السامبا لموسم واحد في كامب نو، أنه لن يكون هناك مشكلة إذا اختار زميله السابق الانضمام إلى فريق زين الدين زيدان، لكن سيكون ذلك صعبا نظرا لإنفاق إدارة باريس سان جيرمان الكثير لضم نيمار.

تجدر الإشارة، إلى أن نيمار دا سيلفا خضع الشهر الجاري لعملية جراحية على مستوى الكاحل عقب تعرضه لإصابة خطيرة في إحدى مباريات دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي سبور نيمار كارلوس بويول

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

نادي عريق يرغب في ضم الأسد المغربي حكيم زياش | سبور

نادي عريق يرغب في ضم الأسد المغربي حكيم زياش

بالصور.. بهذه الطريقة المغرب التطواني يخلق المفاجأة وينتصر على العساكر | سبور

بالصور.. بهذه الطريقة المغرب التطواني يخلق المفاجأة وينتصر على العساكر

صحيفة ليكيب الفرنسية تنوه بالجماهير الودادية بعد انقطاع الكهرباء بمركب محمد الخامس | سبور

صحيفة ''ليكيب'' الفرنسية تنوه بالجماهير الودادية بعد انقطاع الكهرباء بمركب محمد الخامس

هادشي اللي بقا...الرجاء البيضاوي بلا ماء | سبور

هادشي اللي بقا...الرجاء البيضاوي بلا ماء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من كواليس سلسلة رمضانية..ليلى الحديوي/سكينة درابيل/فركوس/فضيلة بنموسى محيحين بأغنية حوبينو‎ | قنوات أخرى
منذ 26 دقيقة

من كواليس سلسلة رمضانية..ليلى الحديوي/سكينة درابيل/فركوس/فضيلة بنموسى محيحين بأغنية حوبينو‎

بالفيديو..هاذو هما اللي كوبل اللي مشاركين فبرنامج للا لعروسة2018‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..هاذو هما اللي كوبل اللي مشاركين فبرنامج للا لعروسة2018‎

حصـــري و بالفيديو..اللاعب الدولي السابق بدر القادوري يكشف سر خلافه مع الإطار بادو الزاكي | خارج البلاطو

حصـــري و بالفيديو..اللاعب الدولي السابق بدر القادوري يكشف سر خلافه مع الإطار بادو الزاكي

نكافة مغربية تقدم فساتين خاصة للعروس بلمسة خاصة بأثمنة في المتناول | خارج البلاطو

نكافة مغربية تقدم فساتين خاصة للعروس بلمسة خاصة بأثمنة في المتناول

﻿

آخر المستجدات

بالصور.. أمن الحي الحسني شدوا شاب على موطور شوفو شنو لقاو عندو | مجتمع
منذ 10 دقائق

بالصور.. أمن الحي الحسني شدوا شاب على موطور شوفو شنو لقاو عندو

بالفيديو.. كاميرات المراقبة تلتقط محاولة سرقة محل هواتف بالمحاميد بمراكش | مجتمع

بالفيديو.. كاميرات المراقبة تلتقط محاولة سرقة محل هواتف بالمحاميد بمراكش

محمد عــامر سفير المغرب ببلجيكا يؤكد على دور الأئمة المغاربة في نشر قيم التسامح والإسلام الوسطي في المغرب أو خارجه | بوليتيك

''محمد عــامر'' سفير المغرب ببلجيكا يؤكد على دور الأئمة المغاربة في نشر قيم التسامح والإسلام الوسطي

بالفيديو.. جنازة الفنانة ريم البنا على أنغام النشيد الوطني الفلسطيني | دولي

بالفيديو.. جنازة الفنانة ريم البنا على أنغام النشيد الوطني الفلسطيني

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.